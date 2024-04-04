Trik Titi Kamal Cari Baju Lebaran Nyaman untuk Anak

LEBARAN tak terasa tinggal beberapa hari lagi, sudah siap disambut oleh seluruh umat Muslim di dunia, termasuk di Indonesia.

Menyambut Hari Raya Idul Fitri, tradisi di Indonesia, banyak orang yang sudah melakukan berbagai persiapan, mulai dari makanan hingga baju Lebaran. Tidak terkecuali dengan aktris Titi Kamal.

Titi Kamal mengakui, kini soal baju Lebaran setelah menjadi ibu dirinya memang lebih selektif dalam memilih baju Lebaran untuk kedua anaknya, Arjuna Zayan Sugiono dan Kai Attar Sugiono. Apalagi Arjuna dan Kai memasuki usia yang sangat aktif dan produktif.

“Dia bergerak ke sana kemari, supaya (baju) nyaman digunakan aku cari bahan yang enak dan enggak bikin gerah,” ujar Titi Kamal kala ditemui dalam gelaran konferensi pers koleksi busana Hari Raya Gingersnap, di Jakarta baru-baru ini.

“Aku cari bahan yang menyerap keringat tapi tetap up to date,” tambahnya.