HOME WOMEN FASHION

Inspirasi Outfit Lebaran ala Dul Jaelani, Simple dengan Busana Putih

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |08:07 WIB
Inspirasi Outfit Lebaran ala Dul Jaelani, Simple dengan Busana Putih
Outfit Lebaran Dul Jaelani. (Foto: Instagram)
A
A
A

ANAK ketiga Maia Estianty dan Ahmad Dhani, Dul Jaelani, memang kerap menarik perhatian. Tidak hanya kehidupan pribadinya, tapi juga penampilannya yang selalu stylish.

Kekasih dari Tissa Biani ini kerap mengunggah potret OOTDnya di Instagram. Tak jarang penampilannya jadi inspirasi para cowok yang suka tampil simple.

Jelang Lebaran, beberapa busana yang dipakai Dul ini juga bisa jadi inspirasi dipakai di Hari Raya. Khususnya busana yang berwarna putih. Berikut inspirasi busana Lebaran ala Dul dengan nuansa putih, seperti dilansir dari Instagram @duljaelani.

Pakai baju koko dan jeans

Dul Jaelani

Momen Lebaran memang selalu identik dengan baju putih. Anda bisa coba style Dul yang satu ini. Dul memakai baju koko putih dengan aksen bordir simple di bagian dada. Dia tambahkan dengan blue jeans, kupluk, dan sneakers.

Tampil vintage

Dul Jaelani

Bagi Anda yang suka dengan gaya vintage, coba pakai kemeja putih dipadukan dengan jeans model flare. Pilih jeans dengan aksen motif di bagian samping sebagai statement pada tampilan Anda. Untuk alas kakinya Anda bisa pakai loafer warna hitam.

Kemeja lengan pendek

Dul Jaelani

Gaya santun Dul Jaelani di foto ini begitu terlihat. Dia memakai kemeja koko lengan pendek dipadukan dengan blue jeans dan peci hitam. Busana ini cocok digunakan untuk sholat Ied.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
