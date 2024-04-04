Simak Yuk Tutorial Beli Tiket Jakarta Lebaran Fair 2024 Lewat Online

JAKARTA Lebaran Fair 2024 siap digelar besok, Rabu (3/4/2024) di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta Pusat. Event yang berlangsung selama 19 hari, mulai 3 - 21 April 2024 tersebut akan menampilkan beragam produk dari berbagai sektor industri.

Terdapat 500 peserta (tenant) turut serta memeriahkan JLF yang tersebar di Hall A, B, C, dan Open Space. Mulai dari sektor otomotif, teknologi informasi (gadget), komputer, alat olahraga, hingga fashion and garment.

Selain itu juga ada peralatan rumah tangga (home appliance), furniture, barang-barang elektronik, kuliner, kerajinan tangan, herbal & medicine, perbankan, kosmetik, dan produk jasa lainnya.

Event Jakarta Lebaran Fair turut menyajikan beragam hiburan lainnya. Mulai dari konser musik spesial Ramadan, pembagian takjil gratis kepada para pengunjung dan juga pembagian hadiah berupa undian doorprize kepada para pengunjung Jakarta Lebaran Fair.

Nah, bagi kamu yang ingin datang mencari barang-barang berkualitas di JLF, bisa membeli tiket masuk Rp25.000 untuk menikmati pameran saat weekday dan Rp35.000 saat weekend.