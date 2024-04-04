Advertisement
WOMEN

Shopee Big Ramadan Sale Catatkan Peningkatan Transaksi Hingga 44 Kali di Shopee Live Saat Waktu Sahur

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |06:20 WIB
Shopee Big Ramadan Sale Catatkan Peningkatan Transaksi Hingga 44 Kali di Shopee Live Saat Waktu Sahur
Ilustrasi (Foto: Dok Freepik)
Jakarta- Kemeriahan Shopee Big Ramadan Sale 2024 yang baru saja digelar pada 25 Maret dan 1 April kemarin. Melalui event ini berbagai keseruan dihadirkan melalui fitur interaktif, program inovatif dan promo terbesar melalui aplikasi Shopee untuk memberikan pengalaman belanja online yang lebih menyenangkan dan menguntungkan.

Tahun ini, Shopee melihat tren menarik pada kedua puncak kampanye, dimana pengguna semakin antusias dalam memanfaatkan fitur interaktif melalui Shopee Live di waktu sahur. Hal ini terlihat dari transaksi melalui Shopee Live di waktu sahur yang meningkat hingga 44 kali lipat pada puncak kampanye dibandingkan dengan waktu yang sama di hari biasa.

Director of Marketing Growth Shopee Indonesia, Monica Vionna, mengatakan bahwa interaksi yang dapat dinikmati oleh pengguna melalui berbagai fiturShopee seperti, Shopee Live hingga Shopee Video masih menjadi daya tarik utama dalam perjalanan belanja online pengguna pada Ramadan tahun ini.

"Kami senang sekali melihat berbagai bentuk antusiasme pengguna pada kampanye Shopee Big Ramadan Sale, antara lain animo tinggi yang terlihat dari bagaimana para pembeli memanfaatkan promo dan menikmati keseruan Flash Sale pada jam-jam tertentu, hingga kolaborasi antara para pelaku usaha dalam mengoptimalkan fitur serta program guna menciptakan pengaruh signifikan selama kampanye Big Ramadan Sale berlangsung,” ujarnya.

