7 Ide Hampers Lebaran untuk Rayakan Idul Fitri

MEMBERIKAN Hampers di Hari Raya Idul Fitri memang wajar dilakukan banyak orang. Biasanya, hampers tersebut akan dibagikan kepada para sahabat atau kolega terdekat mereka.

Pemberian hampers juga bisa diartikan sebagai simboli tali silaturahmi, dan juga permintaan maaf di hari raya Idul Fitri. Tentu saja, isi dari parcel atau hampers akan berbeda tergantung kepada siapa Anda akan memberikannya.

Nah, daripada bingung mau mengisi hampers dengan apa pada Idul Fitri ini, yuk simak 7 rekomendasi hampers yang bisa diberikan saat Lebaran, seperti dihimpun dari berbagai sumber,

Alat makan

Hampers berisikan satu set piring cantik sangat cocok diberikan kepada para sahabat atau kolega. Hampers ini bisa berisi gelas, mangkok, sendok, dan garpu baik dari perak murni atau juga dari bahan-bahan lainnya yang terlihat elegan.

Alat sholat

Seperangkat alat salat cocok diberikan kepada semua kalangan. Anda bisa memasukkan barang-barang, seperti sajadah, sarung, tasbih, Al-Quran, dan mukena. Pilihan ini bisa menjadi hampers yang berguna untuk keseharian penerimanya.

Aroma terapi

Aroma terapi bisa menjadi pilihan hampers yang banyak digandrungi saat ini. Pilihlah aroma yang bisa menenangkan dan menyegarkan suasana di rumah. Selain harum, aroma terapi juga bisa membantu seseorang meredakan stress loh.