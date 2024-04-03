Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Dorong Transformasi Industri Kosmetik di Indonesia, ParagonCorp Gelar Beauty Conference (BCF)

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |23:30 WIB
Dorong Transformasi Industri Kosmetik di Indonesia, ParagonCorp Gelar Beauty Conference (BCF)
Beauty Conference, (Foto: Dok ParagonCorp)
A
A
A

PERUSAHAAN kosmetik lokal, ParagonCorp, yang menaungi lini-lini kecantikan seperti Wardah, Make Over, Emina, dan Kahf, diketahui baru saja usai kembali mengadakan Beauty Conference (BCF)

Acara konferensi ini dihelat bagi para Beauty Advisor (BA) di seluruh Indonesia. BCF bukan sekadar acara konferensi dan penghargaan, tetapi panggilan bagi para BA untuk menjadi agen perubahan dalam industri kecantikan Tanah Air. Dalam acara ini, para BA selain mendapat pelatihan khusus, juga sekaligus menyaksikan awarding bagi BA terbaik.

Dengan lebih dari 5000 Beauty Advisor yang mendukungnya, ParagonCorp telah berhasil memperkenalkan dan menjangkau konsumen dengan produk-produknya secara luas, menegaskan peran utama BA dalam menggerakkan roda industri kecantikan.

 BACA JUGA:

(Foto: Dok ParagonCorp) 

Sebanyak 66 orang Beauty Advisor ParagonCorp terpilih telah hadir dalam Beauty Conference (BCF) yang diadakan pada 21 - 22 Maret 2024 di Paragon Hall, Jakarta. Selama dua hari, mereka mendapat bimbingan dan inspirasi dari para pemimpin ParagonCorp seperti Harman Subakat (Group CEO ParagonCorp) dan Salman Subakat (CEO NSEI ParagonCorp)

Halaman:
1 2
      
