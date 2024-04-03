Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Mahasiswi Ini Habiskan Rp14,5 Juta untuk Biaya Wisuda, Netizen: Abis Lulus Nganggur

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |16:09 WIB
Viral Mahasiswi Ini Habiskan Rp14,5 Juta untuk Biaya Wisuda, Netizen: Abis Lulus Nganggur
Viral Wisuda Mahasiswi. (Foto: Instagram)
A
A
A

WISUDA jadi momen yang ditunggu-tunggu oleh setiap mahasiswa. Sebab momen tersebut merupakan tanda bahwa mahasiswa sudah selesai mengenyam pendidikan di bangku kuliah.

Dalam acara tersebut mahasiswa akan dipanggil maju satu-satu ke depan dan bersalaman dengan rektor untuk mendapat kalung medali dan ijazah sebagai tanda kelulusan. Tentu saja, upacara wisuda yang diselenggarakan kampus dilangsungkan secara formal dan khidmat.

Jelang wisuda, tentunya mahasiswa akan mempersiapkan banyak hal di momen tersebut. Mulai dari makeup hingga item fashion yang akan digunakan. Begitu juga dengan seorang netizen yang viral baru-baru ini. Pemilik akun TikTok @nranvta rela menghabiskan biaya hingga Rp14,5 juta untuk mempersiapkan momen wisuda.

Mahasiswi viral

Dalam postingannya itu, akun tersebut membagikan rincian biaya yang ia keluarkan untuk dipakai saat wisuda. Dimulai dari Kebaya dan selendang, ia khusus desain langsung dari desainer dengan harga sekitar Rp4,9 juta. Dan untuk rok batiknya seharga Rp1,7 juta.

Pemilik akun itu mempercantik tampilannya di momen wisuda dengan menyewa MUA, biaya yang ia keluarkan adalah Rp1,2 juta. Dia menambahkan eyelash estention dengan harga Rp360 ribu. Untuk high heelsnya, dia pilih yang transparan dengan aksen payet dengan harga 1,8 juta.

Tak mau melewatkan momen wisuda begitu saja, mahasiswa dari Universitas Ahmad Dahlan ini memilih Candi Ratu Boko untuk spot foto wisuda. Biaya yang harus ia keluarkan mulai dari sewa jasa foto hingga urus surat izin foto totalnya Rp1,5 juta. Dia juga berfoto di kampus dengan biaya Rp400 ribu.

Tak lupa dia membawa shoulder bag dari brand lokal dengan harga Rp800 ribu. Untuk hijabnya seharga Rp85 ribu. “Saya berpakaian semampu saja, nggak ada yang bilang kebaya paling mahal dan bagus, malu sama yang lebih dari saya. Saya pikir nggak ada salahnya selagi saya gak nyusahin orang lain,” tulis akun tersebut dalam keterangan fotonya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement