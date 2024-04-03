Viral Mahasiswi Ini Habiskan Rp14,5 Juta untuk Biaya Wisuda, Netizen: Abis Lulus Nganggur

WISUDA jadi momen yang ditunggu-tunggu oleh setiap mahasiswa. Sebab momen tersebut merupakan tanda bahwa mahasiswa sudah selesai mengenyam pendidikan di bangku kuliah.

Dalam acara tersebut mahasiswa akan dipanggil maju satu-satu ke depan dan bersalaman dengan rektor untuk mendapat kalung medali dan ijazah sebagai tanda kelulusan. Tentu saja, upacara wisuda yang diselenggarakan kampus dilangsungkan secara formal dan khidmat.

Jelang wisuda, tentunya mahasiswa akan mempersiapkan banyak hal di momen tersebut. Mulai dari makeup hingga item fashion yang akan digunakan. Begitu juga dengan seorang netizen yang viral baru-baru ini. Pemilik akun TikTok @nranvta rela menghabiskan biaya hingga Rp14,5 juta untuk mempersiapkan momen wisuda.

Dalam postingannya itu, akun tersebut membagikan rincian biaya yang ia keluarkan untuk dipakai saat wisuda. Dimulai dari Kebaya dan selendang, ia khusus desain langsung dari desainer dengan harga sekitar Rp4,9 juta. Dan untuk rok batiknya seharga Rp1,7 juta.

Pemilik akun itu mempercantik tampilannya di momen wisuda dengan menyewa MUA, biaya yang ia keluarkan adalah Rp1,2 juta. Dia menambahkan eyelash estention dengan harga Rp360 ribu. Untuk high heelsnya, dia pilih yang transparan dengan aksen payet dengan harga 1,8 juta.

Tak mau melewatkan momen wisuda begitu saja, mahasiswa dari Universitas Ahmad Dahlan ini memilih Candi Ratu Boko untuk spot foto wisuda. Biaya yang harus ia keluarkan mulai dari sewa jasa foto hingga urus surat izin foto totalnya Rp1,5 juta. Dia juga berfoto di kampus dengan biaya Rp400 ribu.

Tak lupa dia membawa shoulder bag dari brand lokal dengan harga Rp800 ribu. Untuk hijabnya seharga Rp85 ribu. “Saya berpakaian semampu saja, nggak ada yang bilang kebaya paling mahal dan bagus, malu sama yang lebih dari saya. Saya pikir nggak ada salahnya selagi saya gak nyusahin orang lain,” tulis akun tersebut dalam keterangan fotonya.