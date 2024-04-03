Potret Cici-cici Semangat Bukber, Lengkap Pakai Dress Kaftan

KESERUAN momen Ramadhan masih terus berlanjut, bukan hanya bagi para umat Muslim tetapi non Muslim juga turut merayakan momen satu tahun sekali ini. Dari mulai persaingan war takjil, memborong baju lebaran kaftan sampai ikutan menggelar acara bukber (buka puasa bersama)

Seperti contohnya yang terlihat dalam unggahan video TikTok dari akun netizen bernama @yemimaberliana. Dalam video yang sudah mendapat hampir 160 ribu kali penayangan dan 8000 ribu like oleh para warganet ini, memperlihatkan sekelompok wanita keturunan Chinese-Indonesia, atau biasa disapa cici-cici ikut melaksanakan berbuka bersama.

Menariknya, layaknya para umat Muslim, para cici terlihat lengkap berdandan mengenakan busana modest wear, dress kaftan warna putih.

“Ibu-ibu pengajian bukber (NO), Cici-cici bukber (YES), sebenarnya event ini punya siapa sih?” tulis @yemimaberliana sebagai keterangan video.