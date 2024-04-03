Agak Lain, Viral Bengkel Serba Pink Tawarkan Pengalaman Tambal Ban Unik

BAGI para pemudik yang akan melakukan perjalanan di musim mudik Lebaran, tentu saja kondisi kendaraan menjadi elemen penting untuk kelancaran perjalanan.

Ketika mengalami kendala di tengah perjalanan, peran bengkel di pinggir jalan sangat dibutuhkan. Nah, mendengar kata bengkel pasti yang terbayang adalah bengkel kecil, gelap dan hitam. Namun beda sekali dengan bengkel yang viral di linimasa TikTok satu ini.

Pasalnya, bengkel motor yang tidak biasa bernama "Master Pinnki" dan memiliki daya tariknya tersendiri. Bagaimana tidak, bengkel motor identik satu ini menyuguhkan nunasa cute dengan interior serba warna pink.

(Foto: TikTok @bttrflying__)

“Tambal ban coquette,” tulis akun @bttrflying__ sebagai keterangan di video viral yang sudah mendapat lebih dari 2,5 juta kali penayangan tersebut.

(Foto: TikTok @bttrflying__)

Unggahan video yang sudah disukai lebih dari 407 ribu like dari para warganet tersebut memperlihatkan bengkel cute tersebut dengan ornamen serba pink mulai dari spanduk hingga ember.