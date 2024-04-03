Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Potret Petenis Cantik Petra Kvitova, Atlet dengan Kualitas Supermodel

Nabiilah Mutiara , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |06:07 WIB
5 Potret Petenis Cantik Petra Kvitova, Atlet dengan Kualitas Supermodel
Petra Kvitova. (Foto: Instagram)
A
A
A

PETRA Kvitova adalah petenis profesional asal Ceko yang telah memenangkan 27 gelar tunggal dalam kariernya. Petra Kvitova menjadi satu-satunya pemain Ceko yang memenangkan gelar tunggal Grand Slam hingga Prancis Terbuka 2016.

Nama Kvitova bersinar setelah memenangkan gelar Grand Slam pertamanya di Kejuaraan Wimbledon mengalahkan Maria Sharapova di final, sehingga menjadi pemain pertama kelahiran 1990 yang memenangkan gelar turnamen Grand Slam. Inilah yang membuatnya dikenal di kalangan publik hingga dikancah Internasional.

Memang tidak hanya prestasinya di lapangan yang mendapat sorotan. Dia pun kerap mengunggah potret cantiknya di akun Instagram pribadinya @petra.kvitova.

Glamour dengan Perhiasan

Petra Kvitova

Di potret pertama Petra Kvitova tampil glamour saat ia sedang melakukan pemotretan sebuah brand perhiasan diamond seperti cincin dan kalung yang dipakainya, terlihat dengan mengenakan outfit turtleneck berwarna putih dengan make up looknya serta memakai soflens berwarna biru yang terkesan menarik perhatian.

Elegan di Meet Gala

Petra Kvitova

Petra Kvitova terlihat tampil elegan yang sedang berpose di event Meet Gala dengan mengenakan maxi dress berwarna hitam serta rambut blondenya yang digerai dan make up looknya yang terkesan natural flawles.

Tampil Stylish

Petra Kvitova

Masih tetap dengan rambut blondenya yang digerai terlihat Petra Kvitova tampil lebih formal dengan mengenakan blazer berwarna baby blue yang dipadukan dengan celana jeans panjang berwarna hitam serta ditambah dengan sneakers berwarna putih yang menjadi pelengkap outfitnya.

Halaman:
1 2
      
