Mengapa Anak yang Sudah Divaksin BCG Tetap Terkena Tuberkulosis? Ini Penjelasannya

PADA 2022, Kementerian Kesehatan menyebut Indonesia saat ini menempati urutan ketiga dengan kasus tuberkulosis (TB) tertinggi di dunia, setelah India dan China.

Tuberkulosis adalah penyakit menular yang menyerang paru-paru akibat infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kondisi ini dapat menyebabkan penderitanya mengalami batuk kronis hingga sesak napas.

Salah satu cara mencegah rantai penularan TB adalah dengan imunisasi BCG. Imunisasi BCG adalah salah satu imunisasi dasar anak yang tidak boleh terlewatkan. Selain menghindari penyakit tuberkulosis, vaksin BCG juga dapat mencegah terjadinya radang otak (meningitis) akibat dari komplikasi TB.

Dokter Spesialis Paru, Prof. Dr. dr. Erlina Burhan, M.Sc., Sp.P(K) menjelaskan bayi di Indonesia memang harus vaksinasi BCG yang ditujukan untuk mencegah infeksi Tuberkulosis pada bayi dan anak-anak.