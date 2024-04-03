Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengapa Anak yang Sudah Divaksin BCG Tetap Terkena Tuberkulosis? Ini Penjelasannya

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |11:00 WIB
Mengapa Anak yang Sudah Divaksin BCG Tetap Terkena Tuberkulosis? Ini Penjelasannya
Vaksinasi BCG untuk bantu ringankan infeksi tuberkulosis. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PADA 2022, Kementerian Kesehatan menyebut Indonesia saat ini menempati urutan ketiga dengan kasus tuberkulosis (TB) tertinggi di dunia, setelah India dan China.

Tuberkulosis adalah penyakit menular yang menyerang paru-paru akibat infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Kondisi ini dapat menyebabkan penderitanya mengalami batuk kronis hingga sesak napas.

Salah satu cara mencegah rantai penularan TB adalah dengan imunisasi BCG. Imunisasi BCG adalah salah satu imunisasi dasar anak yang tidak boleh terlewatkan. Selain menghindari penyakit tuberkulosis, vaksin BCG juga dapat mencegah terjadinya radang otak (meningitis) akibat dari komplikasi TB.

Dokter Spesialis Paru, Prof. Dr. dr. Erlina Burhan, M.Sc., Sp.P(K) menjelaskan bayi di Indonesia memang harus vaksinasi BCG yang ditujukan untuk mencegah infeksi Tuberkulosis pada bayi dan anak-anak.

Vaksinasi BCG

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement