HOME WOMEN HEALTH

Mudik Menggunakan Sepeda Motor? Ini 5 Risiko Kesehatan yang Mengintai

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 04 April 2024 |01:00 WIB
Mudik Menggunakan Sepeda Motor? Ini 5 Risiko Kesehatan yang Mengintai
5 risiko kesehatan yang mengintai jika mudik menggunakan sepeda motor. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

HARI raya Idul Fitri alias lebaran merupakan momen spesial bagi umat muslim. Tak heran banyak orang yang rela melakukan perjalanan jauh demi bisa mudik ke kampung halaman. Bahkan, masyarakat sering menggunakan sepeda motor karena dianggap sebagai transportasi yang terbilang praktis dan anti macet.

Namun, perlu diingat, menggunakan sepeda motor untuk perjalanan mudik tetap saja memiliki sejumlah risiko kesehatan yang lebih banyak dibandingkan transportasi lain. Merangkum dari laman Kementerian Kesehatan RI, Kamis (4/4/2024), berikut ulasannya.

1. Sakit pinggang

Pertama, mudik menggunakan sepeda motor bisa mengakibatkan sakit pinggang. Pasalnya, duduk berjam-jam bisa menyebabkan rasa sakit di bagian punggung, hal ini biasanya disebabkan oleh masalah kekuatan otot.

2. Mengganggu sistem metabolisme tubuh

Risiko kesehatan selanjutnya yang dapat mengintai karena mudik menggunakan sepeda motor adalah dapat mengganggu metabolisme. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa duduk selama berjam-jam dapat menganggu sistem metabolisme tubuh.

Mudik menggunakan motor

Alhasil, tubuh mengalami penurunan kadar kolesterol baik, sehingga menimbulkan berbagai masalah kesehatan, maupun peningkatan kadar gula darah.

3. Nyeri otot

Selanjutnya, bermotor dalam waktu yang lama juga dapat menyebabkan nyeri leher atau nyeri otot. Keluhan ini bisa disebabkan oleh peradangan pada sendi tulang belakang.

4. Menurunkan konsentrasi

Keempat, menggunakan sepeda motor untuk perjalanan mudik bisa menurunkan konsentrasi, sehingga berisiko terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas.

5. Kelelahan

Terakhir, menggunakan sepeda motor dalam waktu yang lama juga dapat mengakibatkan kelelahan, sehingga sering mengalami gangguan kesehatan dan kecelakaan di jalan.

