Profil Antonio Pintus Fisioterapis Andalan Real Madrid, Turunkan Berat Badan Pemain 5 Kg dalam Seminggu

PROFIL Antonio Pintus, fisioterapis andalan Real Madrid yang mampu turunkan berat badan pemain hingga 5 kilogram dalam seminggu menarik untuk diulas. Antonio Pintus telah mencapai ketenaran dalam dunia sepak bola sebagai seorang pelatih fisik yang terampil.

Dia terbukti telah mengelola berbagai tim sepak bola di berbagai belahan dunia. Pada 1986, Antonio Pintus memulai karirnya sebagai pelatih fisik ketika bergabung dengan ASD Settimo. Beberapa tahun kemudian, dia direkrut oleh tim besar Italia Juventus untuk menjaga kebugaran para pemainnya.

Bersama klub tersebut, Pintus turut berperan dalam kemenangan tim dalam Piala Eropa pada 1985. Setelah meninggalkan Juventus, karirnya sebagai pelatih fisik berlanjut di beberapa klub top Eropa seperti Chelsea, West Ham United, Olympique de Marseille, Inter Milan, dan Real Madrid.

Pengalaman Pintus dari Juventus berperan penting pada hubungannya dengan Real Madrid. Juventus pada masa itu memiliki pengaruh besar dalam peran Pintus sebagai pelatih fisik. Kekerasan dalam latihan yang diperlihatkan oleh Pintus selama masa kerjanya di Juventus, merupakan faktor kunci dalam membentuk reputasi dan metode latihan Pintus.

Merangkum dari berbagai sumber, Rabu (3/4/2024), dikatakan bahwa tanpa koneksi ke Juventus, kemungkinan besar metode yang ditrapkan Pintus tidak akan pernah digunakan oleh Real Madrid. Lahir pada 26 September 1962, Pintus memiliki gelar dalam Aktivitas Fisik dan Ilmu Olahraga dari Universitas Claude Bernard.

Dalam kariernya, dia dikenal dengan metode latihan yang sangat disiplin bagi para pemainnya, sehingga dia sering disebut 'Sersan' karena ketegasannya. Para pemain seperti Modric dan Benzema, yang memperlihatkan performa luar biasa meskipun telah memasuki usia 30-an, menunjukkan efektivitas dari pendekatan fisik yang diterapkan oleh Pintus.

Tanpa bantuan dan pengarahan dari Pintus, mungkin para pemain tidak akan memiliki tingkat kebugaran yang sama untuk menghadapi tantangan-tantangan besar seperti yang dihadapi oleh Real Madrid dalam musim sebelumnya.

Pintus memiliki peran penting dalam mengurangi jumlah cedera pemain dan meningkatkan kondisi fisik mereka, yang kemudian membantu tim meraih kesuksesan di lapangan.

Antonio Pintus sangat fokus pada upaya mencegah cedera dan kambuhnya cedera, yang merupakan tantangan besar dalam dunia olahraga. Selama bertahun-tahun sebagai fisioterapis, dia telah mencoba berbagai metode untuk menjaga keseimbangan dalam latihan dan mengurangi risiko cedera.