Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Tips Mudik Aman agar Anak Terhindar dari Flu Singapura

Devi Pattricia , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |19:00 WIB
Tips Mudik Aman agar Anak Terhindar dari Flu Singapura
Cara menghindari flu Singapura saat mudik. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

FLU Singapura atau yang juga dikenal dengan Hand, Foot, Mouth Disease (HFMD) beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan kasus. Bahkan di pertengahan Maret saja, kasusnya telah mencapai lima ribu kasus.

Menjelang Hari Raya Idul Fitri, sebagian besar masyarakat Indonesia akan melaksanakan mudik lebaran. Tentunya harus terus waspada terhadap penyebaran flu Singapura selama dalam perjalanan mudik.

Anggota Unit Kerja Koordinasi (UKK) Infeksi Penyakit Tropik IDAI & Guru Besar Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Prof. Dr. dr. Edi Hartoyo, Sp.A(K) mengungkap bahwa flu Singapura berpotensi untuk menyebar luas pada saat Lebaran, terlebih jika mudik melalui sarana transportasi umum.

“Anak ini penyakitnya ringan, orangtua tidak sadar dia kena virus Singapura. Pulang saja naik bis, kumpul dengan orang banyak dan anak-anak. Dia berisiko untuk memperluas,” Kata Prof Edi Media Briefing IDAI virtual mengenai ‘Flu Singapura pada Anak’, Selasa 2 April 2024.

Flu Singapura

Prof. Edi mengimbau para orangtua untuk tetap memperhatikan kondisi si kecil. Apabila mulai muncul lesi di mulut, telapak kaki, dan telapak tangan, itu artinya si kecil terkena flu Singapura. Maka sebaiknya anak diisolasi terlebih dahulu, selama lima sampai tujuh hari agar tidak menularkan virusnya kepada yang lain.

“Isolasi Bukannya di kamar aja, enggak. Jangan keluar rumah selama lima sampai tujuh hari ya. Kalau sudah lima sampai tujuh hari dia tidak menular lagi,” katanya.

Bukan cuma itu, adapun beberapa langkah yang bisa dilakukan orangtua agar sang buah hati terhindar dari flu Singapura yaitu dengan memastikan istirahat yang cukup, asupan nutrisi anak baik, dan juga banyak mengkonsumsi air putih.

Langkah tersebut bisa meningkatkan daya tahan tubuh anak, sehingga tak mudah terkena paparan virus jenis apapun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/12/481/2995266/kasus-flu-singapura-capai-6-500-kemenkes-imbau-masyarakat-tetap-waspada-di-libur-lebaran-h0jcVadi3B.jpg
Kasus Flu Singapura Capai 6.500, Kemenkes Imbau Masyarakat Tetap Waspada di Libur Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/04/481/2992598/kasus-flu-singapura-meningkat-perlukah-vaksin-untuk-mencegahnya-IwtE9EUbjo.jpg
Kasus Flu Singapura Meningkat, Perlukah Vaksin untuk Mencegahnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/483/2990681/dokter-beberkan-sumber-penularan-flu-singapura-salah-satunya-berasal-dari-kebersihan-makanan-3SXHYW9fku.jpg
Dokter Beberkan Sumber Penularan Flu Singapura, Salah Satunya Berasal dari Kebersihan Makanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/483/2989928/ciri-ciri-flu-singapura-sudah-sembuh-ruam-menghilang-salah-satunya-Ld11Cm6PO3.jpg
Ciri-ciri Flu Singapura Sudah Sembuh, Ruam Menghilang Salah Satunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/29/483/2989856/flu-singapura-lagi-ngegas-4-tips-mudik-lebaran-tetap-sehat-dan-aman-or0OaOnicV.jpg
Flu Singapura Lagi Ngegas, 4 Tips Mudik Lebaran Tetap Sehat dan Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/483/2989541/mengenal-flu-singapura-yang-kini-tembus-5-ribu-kasus-di-indonesia-s6KKeJ80Mb.jpg
Mengenal Flu Singapura yang Kini Tembus 5 Ribu Kasus di Indonesia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement