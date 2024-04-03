Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Survei: Kue Nastar Masih Jadi Primadona Masyarakat Indonesia saat Lebaran

Devi Pattricia , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |17:00 WIB
Survei: Kue Nastar Masih Jadi Primadona Masyarakat Indonesia saat Lebaran
Kue nastar primadona saat Lebaran, (Foto: Youtube Chalistaa Kitchen)
A
A
A

LEBARAN menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Muslim di dunia, termasuk di Indonesia Selain melaksanakan ibadah puasa dan tarawih selama satu bulan, momen Idul Fitri menjadi sarana untuk bertemu dengan keluarga besar, sanak saudara dan juga sahabat-sahabat terkasih.

Biasanya menjelang Lebaran, rumah-rumah sudah dilengkapi dengan aneka kue kering cantik yang siap disajikan untuk para tamu. Beberapa kue kering yang umumnya selalu ada pada saat Lebaran yaitu nastar, kastengel, putri salju, kue cokelat, kue kacang, dan masih banyak lagi.

 BACA JUGA:

Lantas, dari sekian banyak varian kue kering, varian mana sih yang masih menjadi primadona masyarakat pada umumnya untuk disajikan saat Idul Fitri nanti?

 

Mengutip berdasarkan dari hasil survei Good Stats, ternyata kue Nastar dengan cita rasa gurih dan manis ini masih menjadi pilihan utama dominan masyarakat Indonesia untuk disajikan ketika Lebaran.

(Foto: Instagram @goodstats.id) 

Survei tersebut menunjukkan, setidaknya ada sebanyak 58,8 persen responden memilih nastar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
