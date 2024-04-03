Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Green Tea Cookies, Ide Kue Kering Kekinian untuk Lebaran Lebih Seru

Devi Pattricia , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |14:00 WIB
Resep <i>Green</i> <i>Tea</i> <i>Cookies</i>, Ide Kue Kering Kekinian untuk Lebaran Lebih Seru
Resep green tea cookies, (Foto: Youtube Resep Hernis)
LEBARAN tak terasa sudah di depan mata dan siap disambut sebentar lagi. Biasanya Lebaran identik dengan berbagai macam aneka kue kering yang disajikan di rumah. Kue kering ini menjadi jamuan untuk para tamu yang datang ke rumah saat Hari Raya nanti.

Tentunya agar menambah estetika ruangan, Anda juga bisa sajikan kue-kue kering yang tampilannya cantik, seperti Green Tea Cookies. Selain tampilannya cantik, kue ini juga sangat nikmat di santap dengan teh hangat.

Apalagi green tea menjadi salah satu rasa yang kekinian dan masih sangat digandrungi oleh berbagai kalangan usia, baik remaja, anak-anak, hingga dewasa muda. Tak perlu berlama-lama, berikut reseo green tea cookies seperti dilansir dari kanal Youtube Resep Hernis, Minggu (7/4/2024)

Bahan-bahan:

75 gram butter

50 gram margarin

50 gram gula halus

1 butir kuning telur

10 gram susu bubuk

100 gram maizena

(Foto: Youtube Resep Hernis) 

125 gram terigu

30 gram cornflake, hancurkan

50 gram kacang almond, belah dua lalu panggang hingga matang

Sedikit kacang cacah (opsional)

