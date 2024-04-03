Kulineran di Bangkok, Maxime Bouttier Pasrah Ditantang Luna Maya Makan Serangga Goreng

LUNA Maya belum lama ini tengah menghabiskan waktu liburan bersama dengan sang kekasih, Maxime Bouttier di Bangkok, Thailand. Keduanya tampak menikmati momen kebersamaannya sebagai pasangan kekasih.

Dua sejoli itu tampak mengunjungi beberapa tempat wisata di Bangkok dan juga mencoba aneka kuliner kaki lima yang ada di night market setempat. Termasuk mencoba berbagai macam jenis makanan khas Thailand yang unik, sekaligus ekstrim untuk dicicipi, tak terkecuali hidangan berbagai jenis serangga yang banyak dijual di Thailand.

Melalui unggahan di akun TikTok pribadinya @lunamaya, Luna Maya menantang sang kekasih untuk mencicipi berbagai jenis serangga seperti ulat, kalajengking, belalang, jangkrik dan masih banyak lagi.

“Tadi kamu bilang, kamu mau makan aneh-aneh,” tantang Luna kepada Maxime, dikutip Rabu (3/4/2024)

Ketika melihat hamparan berbagai jenis kuliner serangga goreng tersebut, terlihat wajah Maxime tampak seperti ragu. Namun, pada akhirnya ia pun tetap memberanikan diri untuk memakan ulat kecil untuk pertama kalinya.