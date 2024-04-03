Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Kulineran di Bangkok, Maxime Bouttier Pasrah Ditantang Luna Maya Makan Serangga Goreng

Devi Pattricia , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |15:30 WIB
Kulineran di Bangkok, Maxime Bouttier Pasrah Ditantang Luna Maya Makan Serangga Goreng
Kuliner ekstrem serangga goreng di Thailand, (Foto: TikTok @lunamaya)
A
A
A

LUNA Maya belum lama ini tengah menghabiskan waktu liburan bersama dengan sang kekasih, Maxime Bouttier di Bangkok, Thailand. Keduanya tampak menikmati momen kebersamaannya sebagai pasangan kekasih.

Dua sejoli itu tampak mengunjungi beberapa tempat wisata di Bangkok dan juga mencoba aneka kuliner kaki lima yang ada di night market setempat. Termasuk mencoba berbagai macam jenis makanan khas Thailand yang unik, sekaligus ekstrim untuk dicicipi, tak terkecuali hidangan berbagai jenis serangga yang banyak dijual di Thailand.

 BACA JUGA:

Melalui unggahan di akun TikTok pribadinya @lunamaya, Luna Maya menantang sang kekasih untuk mencicipi berbagai jenis serangga seperti ulat, kalajengking, belalang, jangkrik dan masih banyak lagi.

 

“Tadi kamu bilang, kamu mau makan aneh-aneh,” tantang Luna kepada Maxime, dikutip Rabu (3/4/2024)

Ketika melihat hamparan berbagai jenis kuliner serangga goreng tersebut, terlihat wajah Maxime tampak seperti ragu. Namun, pada akhirnya ia pun tetap memberanikan diri untuk memakan ulat kecil untuk pertama kalinya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/629/3169226/luna_maya-q3Vb_large.jpg
Luna Maya dan Maxime Bouttier Bakal Promil Tahun Ini, Sudah Siapkan Egg Freezing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/194/3161974/luna_maya-Ds5r_large.jpg
Luna Maya dan Raline Shah Jadi Bridesmaid, Sibuk Urusi Gaun Pengantin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/194/3159918/luna_maya-9FWR_large.jpg
Makna dan Harga Buket Black Calla Lily, Bunga Hitam Mewah yang Dipilih Luna Maya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/194/3159907/luna_maya-jTQz_large.jpg
Mewah! Luna Maya Pakai Gelang Seharga Rp1,5 Miliar saat Resepsi Kedua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/194/3159883/luna_maya-0hl7_large.jpg
Potret Glamor Tasyi Athasyia saat Hadiri Resepsi Luna Maya dan Maxime Bouttier
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/612/3159790/mesin_kopi-LtlU_large.jpg
Segini Harga Mesin Kopi Souvenir Pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement