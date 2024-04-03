Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Viral Croissant Berbentuk Ketupat, Netizen: Penistaan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |10:09 WIB
Viral Croissant Berbentuk Ketupat, Netizen: Penistaan
Viral Croipat. (Foto: X)
A
A
A

BARU-BARU ini viral di media sosial makanan bernama croipat, yakni croissant berbentuk ketupat yang menggemaskan. Penampakkan croipat itu dibagikan oleh akun X @IanSalim.

Ya, jelang Lebaran makanan unik ini bisa jadi inspirasi untuk camilan di Hari Raya. Makanan unik ini diketahui dijual di Olios Home Cafe yang berada di Sungai Buloh, Malaysia.

Croipat

Uniknya, croipat perpaduan pastry croissant yang dibentuk menyerupai ketupat. Bagian kulit croissant pun diberi sentuhan warna hijau, agar mirip dengan anyaman daun janur.

"Penistaan croissant belum berhenti juga. Sekarang ada yang namanya CROIPAT = Croissant Ketupat," tulis akun tersebut dalam keterangan fotonya.

Akun itu mengatakan croipat memiliki isi daging rendang. Tak hanya tampilannya yang menarik tapi rasanya yang enak dan gurih. "Tapi mending begini sih "penistaan"-nya ketimbang yang digeprek atau dibenyekin itu wkwk," tambahnya.

Seperti diketahui, croissant merupakan pastry yang berasal dari Prancis. Roti croissant berbentuk menyerupai bulan sabit, rasanya enak dan teksturnya renyah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement