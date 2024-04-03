Viral Croissant Berbentuk Ketupat, Netizen: Penistaan

BARU-BARU ini viral di media sosial makanan bernama croipat, yakni croissant berbentuk ketupat yang menggemaskan. Penampakkan croipat itu dibagikan oleh akun X @IanSalim.

Ya, jelang Lebaran makanan unik ini bisa jadi inspirasi untuk camilan di Hari Raya. Makanan unik ini diketahui dijual di Olios Home Cafe yang berada di Sungai Buloh, Malaysia.

Uniknya, croipat perpaduan pastry croissant yang dibentuk menyerupai ketupat. Bagian kulit croissant pun diberi sentuhan warna hijau, agar mirip dengan anyaman daun janur.

"Penistaan croissant belum berhenti juga. Sekarang ada yang namanya CROIPAT = Croissant Ketupat," tulis akun tersebut dalam keterangan fotonya.

Akun itu mengatakan croipat memiliki isi daging rendang. Tak hanya tampilannya yang menarik tapi rasanya yang enak dan gurih. "Tapi mending begini sih "penistaan"-nya ketimbang yang digeprek atau dibenyekin itu wkwk," tambahnya.

Seperti diketahui, croissant merupakan pastry yang berasal dari Prancis. Roti croissant berbentuk menyerupai bulan sabit, rasanya enak dan teksturnya renyah.