HOME WOMEN FASHION

5 Gaya Ide Outfit Lebaran ala Al Ghazali, Simpel tapi Ganteng!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |16:00 WIB
5 Gaya Ide Outfit Lebaran ala Al Ghazali, Simpel tapi Ganteng!
Gaya outfit Lebaran ala Al-Ghazali, (Foto: Instagra, @algazhali7)
PUTRA sulung Maia Estianty dan Ahmad Dhani, Al Ghazali memang memiliki paras yang tampan. Tak heran bila Al sebagai actor dan model menjadi idola banyak perempuan muda.

Selain memiliki wajah yang tampan, cowok yang akrab disapa Al ini juga memiliki gaya fesyen yang keren. Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, ia banyak membagikan gaya penampilan padu-padan outfit sehari-harinya, baik gaya casual mau pun yang berbusana Muslim.

 BACA JUGA:

Beberapa gaya outfit muslim Al ini bisa jadi inspirasi untuk Lebaran. Berikut rangkumannya dari Instagram @alghazali7, Minggu (7/3/2024)

 BACA JUGA:

1. Koko motif: Di sini Al mengenakan baju Koko motif warna rose gold dipadukan dengan celana chino. Tinggal pilih warna baju Koko yang sesuai dengan tone kulit.

2. Set busana Muslim: Agar suasana Lebaran makin terasa, Anda bisa memakai setelan busana Muslim yang terdiri set dari baju koko dan celana panjang. Tambahkan sorban warna hijau untuk penutup kepala.

 

Halaman:
1 2
      
