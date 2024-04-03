Usung Keindahan Kontemporer Khas Inggris, Intip Koleksi Kolaborasi Uniqlo dan JW Anderson

UNIQLO baru saja mengumumkan peluncuran koleksi Spring/Summer 2024 yang kali ini, berkolaborasi dengan JW Anderson. Koleksi outfit terbaru dari lini kolaborasi yang akan hadir pada 19 April mendatang ini terinspirasi oleh kerajinan Inggris abad pertengahan.

Seni kerajinan Inggris abad pertengahan tersebut sendiri, diketahui fokus pada kualitas material dan kepraktisan. Koleksi musim ini merupakan perpaduan dari filosofi LifeWear, yang mengedepankan kualitas busana beraktivitas sehari-hari yang lebih baik, dengan esensi playfull, warna-warni ala JW ANDERSON.

Berbicara mengenai koleksi terbaru, sang desainer Jonathan Anderson, mengungkapkan, rancangannya musim ini mengambil inspirasi dari kesenian Inggris periode tahun 1940-an hingga 1960-an.

(Foto: Dok Uniqlo)

“Jaman ini di mana kualitas dan ketahanan material pakaian yang digunakan menjadi perhatian penuh,” kata Jonathan, dikutip dari siaran media Uniqlo.