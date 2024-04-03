Aktor Thomas Shelby Bakal Jadi Wajah Baru Versace

CILLIAN Murphy, pemain Thomas Shelby di serial Picky Blinder terpilih menjadi wajah baru brand ikonik asal Italia, Versace. Jenama fashion terkenal itu melihat Cillian Murphy yang memang tengah naik daun.

Pasalnya, dia telah meraih beberapa penghargaan bergengsi seperti Oscar. Apalagi kini kehadiran Cillian Murphy di dunia film terus bersinar. Kini, sang aktor pun diajak untuk merambah ke dunia fashion.

Merek fashion asal Italia itu menjadikan Cillian Murphy sebagai Icon untuk koleksi kapsul pria yang menawan untuk kehidupan sehari-hari. Ini bukan sekedar pengumuman biasa, kolaborasi ini telah menciptakan banyak kehebohan di media sosial.

Sejak pertama kali dirilis, label ikonis asal Italia ini telah menjadi lambang kemewahan dan gaya yang menginspirasi. Namun kali ini, Versace mengambil langkah berani dengan memperkenalkan Cillian, seorang aktor yang menganut kesederhanaan dalam kehidupan pribadinya di Dublin.

Tak dapat dipungkiri bahwa Cillian menghebohkan dunia dan merebut hati publik dengan kemampuan aktingnya yang luar biasa dengan kritik positif serta meraih prestasi bergengsi sebagai pemenang Oscar. Namun, terpilihnya dia untuk menghadirkan koleksi kapsul pria Versace Icons merupakan bukti keberanian dan inovasi merek tersebut.