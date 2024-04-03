Al Ghazali dan Tarra Budiman Takjub dengan Perubahan Flagship Store 3Second di Bandung

Al Ghazali dan Tarra Budiman takjub dengan perubahan flagship store 3Second di Bandung. (Foto: dok Istimewa)

JAKARTA-Anak pertama dari musisi terkenal Indonesia Ahmad Dhani yaitu Al terlihat sedang asyik mencari outfit untuk keperluan manggungnya di store 3Second.

Melalui konten reels yang ia upload pada akun Instagramnya, Al melihat-lihat isi dari store 3Second yang ia resmikan bersama Ariel NOAH.

Artis yang saat ini berkarir menjadi seorang DJ ini mengatakan, jika store tersebut telah banyak berubah sejak terakhir kali diresmikan pada 2020 silam.

Perubahan Store 3Second Menurut Al

“Gue dulu ngeresmiin store ini sama Boril (sapaan akrab Ariel) dan sekarang udah berubah banget, jadi lebih bagus dan futuristik!,” ujarnya.

Al Ghazali bersama Ariel NOAH merupakan artis yang pernah bekerja sama dengan 3Second sebagai Brand Ambassador. Tak ayal, mereka berdua dipilih untuk ikut meresmikan store 3Second yang berlokasi di Kota Bandung itu.

3Second sendiri adalah brand fashion asal Bandung yang sudah berkecimpung di industri fashion selama lebih dari 20 tahun.