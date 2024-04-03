Kabar Gembira! Beli Kamera INSTAX Mini 99 di Shopee Mall Bisa Dapat Diskon dan Hadiah Gratis!

JAKARTA- Momen lebaran nanti paling seru mengabadikan dengan berfoto bersama keluarga maupun sanak saudara, nah bagi kamu yang hobi foto-foto untuk mendapatkan hasil jepretan foto instan yang unik dan kece, pasti tak asing dengan kamera instax kan? Pas banget, ada kabar gembira nih buat kamu!. Produk terbaru dari Fujifilm yaitu INSTAX Mini 99 akan segera diluncurkan di Shopee Mall, lho! Mulai tanggal 4 April sampai 14 April 2024, kamu sudah bisa membeli INSTAX Mini 99 di toko Instax Official Store di Shopee. Produk ini juga sudah bisa di-pre-order sejak 25 Maret 2024 lalu.

Spesial di perilisan New Product Launch INSTAX Mini 99 di Shopee Mall tersebut, kamu bakal disuguhkan deretan promo menggiurkan. Apa saja promonya? Jadi akan ada Special Launch Disc.200K + Free 1 Mini Film Photo Slide + Mini Album, untuk kamu yang membeli INSTAX Mini 99 pada periode promo di atas.Jadi, kamu bisa mendapatkan potongan harga menggiurkan dan bonus yang dijamin memuaskan hanya dengan membeli produk INSTAX Mini 99 di Instax Official Store di Shopee.

Kamu juga enggak perlu ragu dengan kualitas hingga keaslian produk Instax yang kamu beli di Shopee Mall. Pasalnya, Shopee Mall menghadirkan banyak penawaran fantastis seperti 7 Hari Pengembalian, 100% Ori, dan Gratis Ongkir. Pastinya kamu nggak boleh melewatkan semua penawaran ini begitu saja! Kapan lagi bisa membeli kamera INSTAX Mini 99 sambil menikmati diskon besar-besaran? Tentu, jawabannya hanya di Shopee!

Nah, buat kamu yang penasaran seperti apa fitur dan spesifikasi kamera terbaru INSTAX Mini 99, simak selengkapnya ya! Diketahui, produk terbaru keluaran Fujifilm ini memiliki desain yang compact dan klasik dalam balutan warna hitam matte. Ya, hanya ada satu varian warna yang tersedia di INSTAX Mini 99 yaitu Black. Kemewahan kamera ini semakin terasa dengan hadirnya tombol yang sleek untuk memberikan kenyamanan maksimal bagi pengguna.

Selain desainnya yang mewah, fitur kamera ini juga tak kalah bikin wah. Pasalnya, kamera INSTAX Mini 99 dilengkapi dengan kamera analog premium dengan lampu LED internal yang terbuka langsung ke film, sehingga bisa menghasilkan foto instax yang super keren. Selain itu, kamera ini memiliki pilihan enam Color Effect Dial untuk mendapatkan efek warna cantik yang bisa kamu sesuaikan, seperti Faded Green, Warm Tone, Light Blue, Soft Magenta, Sepia, dan Light Leak.