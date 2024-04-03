Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Kabar Gembira! Beli Kamera INSTAX Mini 99 di Shopee Mall Bisa Dapat Diskon dan Hadiah Gratis!

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |07:02 WIB
Kabar Gembira! Beli Kamera INSTAX Mini 99 di Shopee Mall Bisa Dapat Diskon dan Hadiah Gratis!
Kamera Fujifilm INSTAX Mini 99 (Foto: Dok istimewa)
A
A
A

JAKARTA- Momen lebaran nanti paling seru mengabadikan dengan berfoto bersama keluarga maupun sanak saudara, nah bagi kamu yang hobi foto-foto untuk mendapatkan hasil jepretan foto instan yang unik dan kece, pasti tak asing dengan kamera instax kan? Pas banget, ada kabar gembira nih buat kamu!. Produk terbaru dari Fujifilm yaitu INSTAX Mini 99 akan segera diluncurkan di Shopee Mall, lho! Mulai tanggal 4 April sampai 14 April 2024, kamu sudah bisa membeli INSTAX Mini 99 di toko Instax Official Store  di Shopee. Produk ini juga sudah bisa di-pre-order sejak  25 Maret 2024 lalu.

Spesial di perilisan New Product Launch INSTAX Mini 99 di Shopee Mall tersebut, kamu bakal disuguhkan deretan promo menggiurkan. Apa saja promonya? Jadi akan ada Special Launch Disc.200K + Free 1 Mini Film Photo Slide + Mini Album, untuk kamu yang membeli INSTAX Mini 99 pada periode promo di atas.Jadi, kamu bisa mendapatkan potongan harga menggiurkan dan bonus yang dijamin memuaskan hanya dengan membeli produk INSTAX Mini 99 di Instax Official Store di Shopee.

Kamu juga enggak perlu ragu dengan kualitas hingga keaslian produk Instax yang kamu beli di Shopee Mall. Pasalnya, Shopee Mall menghadirkan banyak penawaran fantastis seperti 7 Hari Pengembalian, 100% Ori, dan Gratis Ongkir. Pastinya kamu nggak boleh melewatkan semua penawaran ini begitu saja! Kapan lagi bisa membeli kamera INSTAX Mini 99 sambil menikmati diskon besar-besaran? Tentu, jawabannya hanya di Shopee!

Nah, buat kamu yang penasaran seperti apa fitur dan spesifikasi kamera terbaru INSTAX Mini 99, simak selengkapnya ya! Diketahui, produk terbaru keluaran Fujifilm ini memiliki desain yang compact dan klasik dalam balutan warna hitam matte. Ya, hanya ada satu varian warna yang tersedia di INSTAX Mini 99 yaitu Black. Kemewahan kamera ini semakin terasa dengan hadirnya tombol yang sleek untuk memberikan kenyamanan maksimal bagi pengguna.

Selain desainnya yang mewah, fitur kamera ini juga tak kalah bikin wah. Pasalnya, kamera INSTAX Mini 99 dilengkapi dengan kamera analog premium dengan lampu LED internal yang terbuka langsung ke film, sehingga bisa menghasilkan foto instax yang super keren. Selain itu, kamera ini memiliki pilihan enam Color Effect Dial untuk mendapatkan efek warna cantik yang bisa kamu sesuaikan, seperti Faded Green, Warm Tone, Light Blue, Soft Magenta, Sepia, dan Light Leak.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/11/3176264//ilustrasi_pbb_p2-yqzb_large.jpg
Aturan Baru: PBB-P2 di Jakarta Bisa Dikurangi Hingga 100% untuk Objek Tertentu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/2/3176135//tim_basket_kemenimipas_sabet_gelar_juara_pornas_korpri_2025-lMp9_large.JPG
Tampil Digdaya, Tim Basket Kemenimipas Sabet Gelar Juara PORNAS KORPRI 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/1/3176083//menbud_kunjungi_paviliun_negara_sahabat_di_expo_2025_osaka-qVQu_large.jpeg
Perkuat Diplomasi dan Kolaborasi Budaya, Menbud Kunjungi Paviliun Negara Sahabat di Expo 2025 Osaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/11/3176064//mentan_amran_menguji_dirut_bulog-P84C_large.jpg
Luar Biasa! Mentan RI Menguji Dirut BULOG dalam Ujian Hasil Penelitian Program S3 SIL UI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/205/3176020//konferensi_musik_indonesia-8vnC_large.jpeg
Konferensi Musik Indonesia 2025 Dorong Musik Religi sebagai Pilar Spiritual dan Budaya Musik Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/11/3176006//ilustrasi_hiburan_konser_musik-PZCy_large.jpg
Pemprov DKI Jakarta Beri Diskon Pajak untuk Konser hingga Pameran dan Acara Olahraga, Ini Ketentuannya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement