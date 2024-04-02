Bawakan Lagu Baru di Okezone Berbagi, Risty Tagor dan Ang Sharly Hibur Anak Panti Asuhan

RISTY Tagor dan Ang Sharly jadi musisi yang menghibur puluhan anak panti asuhan dari Taman Asuhan Aisyiyah, Menteng di acara Okezone Berbagi. Acara tersebut merupakan perayaan ulang tahun Okezone ke-17, yang digelar di Swiss-Belresidences Rasuna Epicentrum, Jakarta, Selasa (2/4/2024)

Risty Tagor dan Ang Sharly membawakan dua buah lagu, yakni Sabar Tak Ada Batasnya yang merupakan lagu duet Risty dan Ang. Dan kedua lagu Muslimah Sejati, merupakan single religi Risty Tagor yang berkolaborasi dengan Varsity Band.

"Assalamualaikum semuanya, terima kasih sudah mengizinkan aku dan Sharly dalam kegiatan ini," ujar Risty sapa para tamu undangan yang hadir.

Sebelum tampil, Risty dan Ang juga mengajak anak-anak panti asuhan ini untuk bermain game. Hal ini dilakukan untuk mencairkan suasana.

(Foto: MPI/ Aldhi Chandra)

"Kami akan bawakan dua buah lagu, tapi kita main game dulu biar semangat dan enggak ngantuk," imbuhnya.

Mereka main game tepuk tangan untuk mengetes konsentrasi para anak-anak panti asuhan. Dari pantauan Okezone, keseruan begitu terasa. Meski hanya sebentar, namun suasana langsung terasa mencair.