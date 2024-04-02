Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Keseruan Okezone Berbagi Bareng Anak Panti Asuhan, Bukber Hingga Berbagi Bingkisan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |20:39 WIB
Potret Keseruan Okezone Berbagi Bareng Anak Panti Asuhan, Bukber Hingga Berbagi Bingkisan
Keseruan Okezone Berbagi, (Foto: MPI/ Aldhi Chandra)
A
A
A

DALAM bulan Ramadhan yang pernuh berkah ini, Okezone.com selaku portal media di bawah naungan iNews Media Group, menggelar acara Okezone Berbagi di bulan Ramadhan Di Hotel Swiss-Belresidences Rasuna Epicentrum, Kuningan, Jakarta, pada Selasa (2/4/2024)

Acara yang sekaligus merayakan ulang tahun Okezone.com ke-17 tersebut mengangkat tema “Menebar Kebaikan, Menjemput Keberkahan”. Okezone Berbagi mengundang puluhan anak panti asuhan dari aman Asuhan Aisyiyah, Menteng.

 BACA JUGA:

Kegiatan tersebut berlangsung sangat seru. Dibuka dengan games bersama anak-anak panti asuhan. Kemudian dilanjutkan dengan menyaksikan penampilan dari Risty Tagor dan musisi Ang Sharly, yang membawakan dua buah lagu religi hitsnya.

Acara dilanjutkan dengan talkshow bersama Risty dan Ang Sharly, serta GM Swiss-Belresidences Rasuna Epicentrum, Jakarta Andi Ananto yang berbagi kisah inspiratif ke anak panti asuhan agar selalu semangat dan sukses ke depan dalam meraih impian masing-masing.

(Foto: MPI/ Aldhi Chandra)

 BACA JUGA:

Acara selanjutnya diisi dengan tausyiah oleh Ustadz Fahmi Salim hingga menjelang berbuka puasa. Kemudian ditutup dengan berbagi bingkisan untuk anak-anak panti asuhan.

