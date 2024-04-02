Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Hadir di Okezone Berbagi, Risty Tagor: Happy Banget!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |20:23 WIB
Hadir di Okezone Berbagi, Risty Tagor: Happy Banget!
Risty Tagor di Okezone Berbagi, (Foto: MPI/ Aldhi Chandra)
TEPAT hari ini, Selasa (2/4/2024), Okezone menggelar acara Okezone Berbagi yang berlangsung lancar saat digelar di Swiss-Bel Residences, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (2/4/2024). Acara ini turut dihadiri puluhan anak panti asuhan dan dihibur oleh penampilan dari selebritis, Risty Tagor dan Ang Sharly.

Risty dan Ang pun mengungkap antusias mereka bisa ikut hadir dan menghibur para anak-anak dari panti asuhan ini. Risty mengatakan ini merupakan kesempatan yang luar biasa menjadi bagian dari acara Okezone Berbagi.

“Ini pertama kali kita ikut acara Okezone Berbagi, yang pasti aku dan kak Ang happy banget,” ,” ungkap Risty kala ditemui MNC Portal di Swiss-Bel Residences, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan.

 

“Ini kesempatan yg luar biasa kita diundang dan menghibur adik-adik juga sharing pengalaman juga,” katanya lagi.

