BARU saja bersuka cita merayakan ulang tahun ke-17, Okezone.com selaku portal media di bawah naungan iNews Media Group, menggelar acara Okezone Berbagi di bulan Ramadhan pada Selasa (2/4/2024). Acara ini turut dihadiri puluhan anak panti asuhan yang antusias mengikuti kegiatan berbagi dengan sesama ini.
Acara yang digelar di Swiss-Bell Residence, Rasuna Said, Jakarta Selatan ini Mengusung tema Menebar Kebaikan, Menjemput Keberkahan. Yadi Hendriana, Director Business & Operation MNC Portal Indonesia turut hadir dan mengungkap ikut berbahagia bisa berasa di tengah anak-anak panti asuhan ini.
“Kali ini, kita Okezone.com bekerjsama dengan Swiss-Bel Residences dan Kementerian Agama, dan semua yang terlibat di sini ingin berada di tengah adik-adik semua,” ungkap Yadi kala ditemui MNC Portal di lokasi, Selasa (2/4/2024)
Yadi mengungkap kegiatan ini merupakan bagian dari program OKE CARE yang sudah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk berbagi dan memberikan kebahagiaan kepada mereka yang membutuhkan