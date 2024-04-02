Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tebar Kebaikan, Okezone Berbagi Ajak Buka Puasa Bersama Anak Panti Asuhan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |20:05 WIB
Tebar Kebaikan, Okezone Berbagi Ajak Buka Puasa Bersama Anak Panti Asuhan
Okezone Berbagi, (Foto: MPI/ Aldhi Chandra)
A
A
A

BARU saja bersuka cita merayakan ulang tahun ke-17, Okezone.com selaku portal media di bawah naungan iNews Media Group, menggelar acara Okezone Berbagi di bulan Ramadhan pada Selasa (2/4/2024). Acara ini turut dihadiri puluhan anak panti asuhan yang antusias mengikuti kegiatan berbagi dengan sesama ini.

Acara yang digelar di Swiss-Bell Residence, Rasuna Said, Jakarta Selatan ini Mengusung tema Menebar Kebaikan, Menjemput Keberkahan. Yadi Hendriana, Director Business & Operation MNC Portal Indonesia turut hadir dan mengungkap ikut berbahagia bisa berasa di tengah anak-anak panti asuhan ini.

“Kali ini, kita Okezone.com bekerjsama dengan Swiss-Bel Residences dan Kementerian Agama, dan semua yang terlibat di sini ingin berada di tengah adik-adik semua,” ungkap Yadi kala ditemui MNC Portal di lokasi, Selasa (2/4/2024)

Yadi mengungkap kegiatan ini merupakan bagian dari program OKE CARE yang sudah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk berbagi dan memberikan kebahagiaan kepada mereka yang membutuhkan

Telusuri berita women lainnya
