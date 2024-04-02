Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

100 Anak Yatim Piatu Antusias Buka Puasa Bersama MNC Peduli dan Masjid Raudhatul Jannah

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |19:54 WIB
100 Anak Yatim Piatu Antusias Buka Puasa Bersama MNC Peduli dan Masjid Raudhatul Jannah
MNC Peduli bukber dan beri santunan ke 100 anak yatim piatu, (Foto: MPI/Nurul Amanah)
A
A
A

LANTUNAN sholawat terdengar begitu lantang dari Masjid Raudhatul Jannah di MNC Studios. Terdengar suara anak-anak bersahutan melantunkan sholawat usai sholat ashar di Masjid Raudhatul Jannah, MNC Studios, Jakarta Barat, Selasa (2/4/2024)

Rupanya, mereka begitu antusias karena akan mengikuti rangkaian acara bersama MNC Peduli dan Masjid Raudhatul Jannah hingga waktu berbuka puasa tiba.

MNC Peduli dan Raudhatul Jannah memberikan santunan, Al-Quran serta bingkisan kepada 100 yatim piatu dari Yayasan Al Kahfi, Pondok Yatim dan Dhuafa (Yayasan Amal Sholeh Sejahtera), Mushola Al Barkah dan Yayasan Proyatim Indonesia Sejahtera yang berada di wilayah Kebon Jeruk.

 BACA JUGA:

Setelah bersholawat bersama, anak-anak semua diajak bermain games bersama para pengurus Masjid Raudhatul Jannah. Games yang dimainkan pun tetap berkaitan dengan bulan suci Ramadhan, yakni menjawab pertanyaan seputar pengetahuan agama serta sambung ayat Al-Quran. Dari pantauan MNC Portal di lokasi, mereka tampak sangat bersemangat bahka berebut mengangkat tangan untuk mengikuti games tersebut.

 BACA JUGA:

Acara dilanjutkan dengan pemberian santunan yang dilakukan oleh Ketua MNC Peduli Syafril Nasution dan Wakil Presiden Masjid Raudhatul Jannah Muhammad Munir. Usai pemberian santunan, seorang anak bernama Ahmad Fauzan mengaku senang bisa mengikuti rangkaian acara jelang buka puasa bersama MNC Peduli.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/612/3139264/yayasan_harapan_papua_berterima_kasih_pemberian_kaca_mata_gatis_dari_mnc_peduli_dan_essilorluxottica-Z8g7_large.jpg
Yayasan Harapan Papua Berterima Kasih atas Pemberian Kaca Mata Gatis dari MNC Peduli dan EssilorLuxottica
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/15/612/3139248/mnc_peduli_gelar_pemeriksaan_mata_gratis_untuk_anak_anak_pedalaman_papua-Ervd_large.jpg
MNC Peduli Gelar Pemeriksaan Mata Gratis untuk Anak-Anak Pedalaman Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/1/3062680/lido_lake_resort_by_mnc_hotel_dan_mnc_peduli_bekerjasama_dengan_pt_recycle_maggot_indonesia-1VvD_large.jpg
Kerja Sama dengan Lido Lake Resort Kelola Sampah Organik, Pengelola Maggot: 300-400 Kilogram Setiap 2 Hari 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/1/3062677/mnc-7MG9_large.jpg
Gandeng PT Recycle Maggot Indonesia, Lido Lake Resort Tekan Jumlah Sampah Organik Dibuang ke TPA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/1/3060552/bantuan_mnc_peduli_di_kampung_ilmu_limo_depok-9y7Q_large.jpg
Terima Donasi Rak Buku Multifungsi dari MNC Peduli, Kampung Ilmu Limo: Membaca Itu Jendela Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/09/1/3060546/bantuan_mnc_peduli_di_kampung_ilmu_limo_depok-WNbc_large.jpg
MNC Peduli Berikan Rak Buku Multifungsi dan Asah Motorik Anak di Kampung Ilmu Limo Depok
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement