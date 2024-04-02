100 Anak Yatim Piatu Antusias Buka Puasa Bersama MNC Peduli dan Masjid Raudhatul Jannah

LANTUNAN sholawat terdengar begitu lantang dari Masjid Raudhatul Jannah di MNC Studios. Terdengar suara anak-anak bersahutan melantunkan sholawat usai sholat ashar di Masjid Raudhatul Jannah, MNC Studios, Jakarta Barat, Selasa (2/4/2024)

Rupanya, mereka begitu antusias karena akan mengikuti rangkaian acara bersama MNC Peduli dan Masjid Raudhatul Jannah hingga waktu berbuka puasa tiba.

MNC Peduli dan Raudhatul Jannah memberikan santunan, Al-Quran serta bingkisan kepada 100 yatim piatu dari Yayasan Al Kahfi, Pondok Yatim dan Dhuafa (Yayasan Amal Sholeh Sejahtera), Mushola Al Barkah dan Yayasan Proyatim Indonesia Sejahtera yang berada di wilayah Kebon Jeruk.

Setelah bersholawat bersama, anak-anak semua diajak bermain games bersama para pengurus Masjid Raudhatul Jannah. Games yang dimainkan pun tetap berkaitan dengan bulan suci Ramadhan, yakni menjawab pertanyaan seputar pengetahuan agama serta sambung ayat Al-Quran. Dari pantauan MNC Portal di lokasi, mereka tampak sangat bersemangat bahka berebut mengangkat tangan untuk mengikuti games tersebut.

Acara dilanjutkan dengan pemberian santunan yang dilakukan oleh Ketua MNC Peduli Syafril Nasution dan Wakil Presiden Masjid Raudhatul Jannah Muhammad Munir. Usai pemberian santunan, seorang anak bernama Ahmad Fauzan mengaku senang bisa mengikuti rangkaian acara jelang buka puasa bersama MNC Peduli.