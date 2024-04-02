MNC Peduli dan Masjid Raudhatul Jannah Serahkan Santunan dan Al Quran ke 100 Anak Yatim

PADA bulan suci Ramadhan tahun ini , MNC Peduli berkolaborasi dengan Masjid Raudhatul Jannah memberikan santunan kepada 100 anak yatim piatu dari Yayasan Al Kahfi, Pondok Yatim dan Dhuafa (Yayasan Amal Sholeh Sejahtera), Mushola Al Barkah dan Yayasan Proyatim Indonesia Sejahtera yang berada di wilayah Kebon Jeruk.

Selain santunan, hari ini juga diberikan pula kitab suci Al-Quran yang dapat bermanfaat untuk meningkatkan ibadah bagi anak-anak. Al Quran yang diberikan oleh Badan Wakaf Al Quran tersebut, juga diserahkan ke Masjid Raudhatul Jannah agar bisa digunakan oleh jamaah yang sedang melaksanan ibadah di masjid nantinya.

(Foto: MPI/ Nurul)

Wakil Presiden Masjid Raudhatul Jannah, Muhammad Munir mengungkap bahwa bulan suci Ramadhan memang menjadi momentum yang tepat untuk terus melakukan amalan-amalan yang baik, selain meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, umat muslim juga harus menunjukkan kepeduliannya terhadap sesama terutama bagi yang membutuhkan

"Selain bukti pengamalan bulan ramadhan bahwa Ramadhan adalah bulan untuk berinfaq dan bershadaqah,” kata Muhammad Munir saat dijumpai di Masjid Raudhatul Jannah MNC Studios, Jakarta Barat, Selasa (2/4/2024).