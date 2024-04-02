MNC Peduli Beri Santunan dan Buka Puasa Bersama 100 Anak Yatim Piatu

TEPAT hari ini, Selasa (2/4/2024) MNC Peduli bersama Masjid Raudhatul Jannah menggelar buka puasa bersama dan pemberian santunan kepada 100 anak yatim, piatu, dan dhuafa dari Yayasan Al Kahfi, Pondok Yatim dan Dhuafa (Yayasan Amal Sholeh Sejahtera), Mushola Al Barkah dan Yayasan Proyatim Indonesia Sejahtera yang berada di wilayah Kebon Jeruk, Jakarta Barta.

Ketua MNC Peduli, Syafril Nasution turut hadir dalam kegiatan ini sekaligus menyapa 100 anak yatim serta menberikan santunan serta bingkisan secara langsung. Ia mengungkap, kegiatan ini menjadi rutinitas yang dilakukan setiap tahunnya oleh MNC Peduli dan Masjid Raudhatul Jannah di bulan suci Ramadhan.

"Hari ini MNC Peduli bekerjasama dengan masjid Raudhatul Jannah yang berada di kompekls MNC kita memberikan sangunan dan bingkisan kepada anak yatim dari 5 Panti Asuhan yang ada di sekitar Jakarta Barat,” ujar Syafril Nasution kala ditemui MNC Portal di Masjid Raudhatul Jannah MNC Studios, Jakarta Barat, Selasa (2/4/2024)

(Foto: MPI/ Nurul Amanah)

“Ini merupakan kegiatan yang rutin dilakukan oleh MNC Peduli dan juga Masjid Raudhatul Jannah pada setiap tahunnya," sambungnya.