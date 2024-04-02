Potret Amanda Manopo Tampil Seksi dalam Balutan Leather Dress, Netizen: Menyala Idolaku

AMANDA Manopo makin percaya diri setelah berhasil menurunkan berat badannya hingga 15 kilogram. Bahkan kini dia tampil makin berani dengan menunjukkan outfitnya yang seksi.

Seperti pada postinga terbarunya, Amanda Manopo mengunggah foto dirinya memakai dress leather dengan model seleting depan. Dress tanpa lengan itu membuat penampilannya terlihat makin seksi.

Di foto ini, penampilan Amanda terlihat berbeda, ditambah lagi tubuhnya yang terlihat kurus setelah berhasil diet. Dia juga tak sungkan menunjukkan tubuhnya yang ideal dan seksi.

Paras cantik Amanda begitu terpancar di foto ini. Dia memakai makeup tebal dengan tampilan rambut ash grey digerai dan dicurly.

Perempuan 24 tahun ini terlihat pose bersandar di dinding kaca sambil melipat tangannya. Satu tangan lainnya menyentuh bibir dengan memberi pose menggoda.