Apa Itu Humble Bragging yang Dilakukan Sandra Dewi ketika Diwawancara?

SANDRA Dewi terus menjadi sorotan publik usai sang suami, Harvey Moeis menjadi tersangka tersangka kasus korupsi tata niaga timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk sejak tahun 2015 hingga 2022. Kasus korupsi tersebut pun disebut merugikan negara hingga Rp271 triliun.

Berbagai video-video podcast yang dihadiri Sandra Dewi kembali viral di media sosial. Bahkan dalam salah satu wawancaranya bersama dengan presenter Boy William, Sandra Dewi sempat membagikan seberapa pentingnya uang dalam kehidupannya.

Meski telah hidup bergelimang harta, bagi ibu dua anak itu uang hanya titipan. Sehingga, ia beranggapan memiliki uang banyak hanyalah bonus dalam hidup. Jika memiliki uang yang sedikit pun dirinya tak masalah, asalkan uang tersebut cukup untuk makan setiap harinya.

Respon Sandra Dewi dalam podcast tersebut sontak menjadi perhatian dan disebut-sebut netizen sebagai sosok yang Humble Bragging. Lantas apa itu Humble Bragging?

Melansir Time Magazine, Humble Bragging merupakan sebuah cara seseorang dalam menunjukkan diri atau memamerkan sesuatu yang dibalut dengan kata-kata yang menggambarkan kerendahan hati.

Di Indonesia sendiri, istilah ini juga dikenal dengan ‘merendah untuk meroket’. Pasalnya ucapan seseorang yang Humble Bragging terkesan baik tetapi memiliki tujuan untuk mendapatkan pujian dari pihak lain.