HOME WOMEN LIFE

Profil Efendi Mahmud, Penanggungjawab Jersey Timnas yang Kena Semprot Netizen

Devi Pattricia , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |22:40 WIB
Profil Efendi Mahmud, Penanggungjawab Jersey Timnas yang Kena Semprot Netizen
Desain jersey timnas Indonesia, (Foto: Instagram @erspo.official)
A
A
A

POLEMIK mengenai desain jersey Timnas Indonesia sempat memanas beberapa waktu belakangan ini. Menurut banyak netizen yang beranggapan desain dari jersey tersebut dianggap begitu standar, alias biasa saja dan tak sesuai ekspektasi banyak orang.

Jersey tersebut merupakan hasil karya dari merk lokal yaitu Erspo (Erigo Sport) dan Makna Group, perusahaan yang bergerak di berbagai industri kreatif. Maka tak heran mengapa para pendiri dibalik dua perusahaan tersebut seperti Muhammad Sadad dan Ernanda Putra ikut mendapatkan sindiran dari para netizen.

 BACA JUGA:

Bukan cuma dua nama tersebut, tetapi Efendi Mahmud juga ikut menjadi sasaran empuk netizen ketika jersey Timnas Garuda Indonesia tersebut terbaru resmi diluncurkan. Suasana bertambah panas, sebab di tengah-tengah cibiran para netizen, Efendi diketahui sempat menyuruh publik untuk tak membeli jersey terbaru Timnas Indonesia, jika memang tak suka. Lantas siapakah Efendi Mahmud?

 BACA JUGA:

Melansir dari Linked In pribadinya, Selasa (2/4/2024), Efendi Mahmud merupakan seorang Head of Product Development dari Erspo. Namun karirnya dalam dunia outfit jersey sepak bola Indonesia dimulai saat menjadi Production Specialist di salah satu perusahaan berbasis Bandung yaitu Createes Indonesia pada tahun 2019 lalu.

Halaman:
1 2
      
