Potret Kendall Jenner Rayakan Paskah dengan Gaun Putih, Cantik Maksimal!

UMAT Kristiani di seluruh dunia memang telah melalui Hari Paskah pada akhir pekan kemarin. Tentu saja keseruan perayaan paskah ini pun kerap dibagikan di akun media sosial.

Salah satu yan terlihat merayakan paskah adalah Kendall Jenner. Pada akhir pekan kemarin dia merayakan Paskah dengan anggun. Model cantik ini merayakan hari raya paskah dengan tampilan yang feminin dan elegan.

Gaun ultra-feminin yang dikenakan Kendall ini disebut sebagai salah satu gaun impian-nya. Gaun putih tersebut diketahui merupakan karya desainer Kate dan Laura Mulleavy, duo saudara di balik Rodarte.

Gaun putih tersebu dipilih dari koleksi musim semi 2024 mereka, dan dipotong dengan sempurna di bagian leher dalam, dan pinggang berbentuk empire yang kemudian beralih ke rok maxi flare.