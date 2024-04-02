Advertisement
HOME WOMEN LIFE

10 Ide Parcel Lebaran 2024, Mukena hingga Bodycare

Dita Pramesti , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |16:30 WIB
10 Ide Parcel Lebaran 2024, Mukena hingga Bodycare
10 Ide Parcel Lebaran 2024, (Foto: Archistella/Freepik)
10 Ide Parcel Lebaran 2024, akan diulas dalam artikel ini. Semoga bisa menjadi ide menarik atau tambahan informasi bagi Anda yang mungkin masih bingung, hendak memberikan parcel isi apa di Lebaran tahun ini.

Ya, tradisi mengirim parcel pun menjadi salah satu cara untuk menjalin silaturahmi dan berbagi kebahagiaan di momen Lebaran. Parcel Lebaran biasanya berisi berbagai macam makanan dan barang-barang lain seperti alat ibadah, perlengkapan rumah tangga, hingga pakaian.

 BACA JUGA:

Nah bagi yang sedang mencari inspirasi untuk membuat parcel Lebaran yang unik dan berkesan, berikut ini adalah sepuluh ide parcel Lebaran untuk tahun 2024 yang telah dirangkum dari beberapa sumber, Selasa (2/4/2024)

 BACA JUGA:

1. Bahan makanan: Ide yang pertama adalah membuat parcel Lebaran yang berisi bahan makanan, atau sembako yang sangat dibutuhkan dan pasti terpakai oleh setiap orang. Bahan makanan umumnya memiliki masa simpan yang cukup lama, sehingga tidak mudah basi.

(10 Ide Parcel Lebaran 2024, Foto: Okezone) 

2. Kue kering: Salah satu makanan yang sangat identik dengan suasana Lebaran dan selalu menjadi pilihan banyak orang untuk dijadikan hampers. Punya umur simpan yang relatif lebih lama daripada kue basah, sehingga awet apabila dikemas untuk dikirim ke luar kota tanpa khawatir kue akan rusak dalam perjalanan.

3. Perlengkapan ibadah: Kebutuhan yang selalu digunakan oleh umat Muslim untuk menjalankan ibadah sholat. Banyak jenis perlengkapan ibadah yang dapat dipilih dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan penerima. Seperti mukena, sajadah, peci, sarung, Al-Quran, tasbih. Apalagi sekarang parcel isi mukena, memang sedang ngetren loh!

 

(10 Ide Parcel Lebaran 2024, Foto: Ist) 

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita women lainnya
