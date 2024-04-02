Advertisement
HOME WOMEN LIFE

200 Anak Yatim dan Duafa Antusias Buka Puasa Bersama MNC Peduli dan Lotte Mart

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |00:45 WIB
200 Anak Yatim dan Duafa Antusias Buka Puasa Bersama MNC Peduli dan Lotte Mart
MNC Peduli gelar buka puasa bersama Lotte Mart. (Foto: MPI/ Aldhi Chandra)
A
A
A

ACARA buka puasa bersama dan pemberian santunan dari MNC Peduli, Lotte Mart dan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat digelar, Senin (1/4/2024). Acara ini digelar di Masjid Al-Fauz di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Pusat.

Acara ini pun turut dihadiri Walikota Jakarta Pusat Dhany Sukma. Di tengah momen ini, sedikitnya 200 anak yatim, piatu dan dhuafa begitu antusias mengikuti kegiatan ini.

Salah satunya ada Aulia dari Yayasan Rumah Yatim yang ikut hadir di acara ini. Gadis ini mengaku begitu senang bisa mengikuti acara buka puasa bersama hingga pemberian santunan dari MNC Peduli, Lotte Mart dan Pemkot Jakarta Pusat.

“Seru banget, ada kegiatan membaca dongeng Nabi, tausiyah dari pak ustaz dan doa bersama,” kata Aulia saat ditemui di Masjid Al-Fauz di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).

MNC Peduli

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Lotte Mart MNC Group MNC Peduli
