Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Peringati International Women's Day, Petugas Kebersihan Perempuan DKI Jakarta Dapat Innerwear Gratis

MNC Media , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |00:36 WIB
Peringati International Women's Day, Petugas Kebersihan Perempuan DKI Jakarta Dapat Innerwear Gratis
Donasi innerwear untuk para petugas kebersihan perempuan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

DALAM rangka memperingati International Women‘s Day pada bulan Maret 2023, perusahaan ritel pakaian global asal Jepang, kembali mendonasikan 1.500 innerwear bagi kemanusiaan.

Donasi pakaian tersebut diberikan oleh Uniqlo untuk para petugas kebersihan perempuan yang berada di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta pada tanggal 28 Maret 2024. Donasi akan disalurkan melalui Human Initiative.

Hal ini merupakan upaya dalam mendukung kesetaraan gender di tempat kerja bagi para perempuan di Indonesia, dan memberikan kesempatan kepada lebih banyak perempuan untuk menikmati pakaian berkualitas yang nyaman.

Director of Corporate Affairs PT Fast Retailing Indonesia (Uniqlo), Irma Yunita mengungkapkan, pada perayaan Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret 2024, mereka kembali mendonasikan produk innerwear kepada perempuan-perempuan yang membutuhkan di Indonesia.

Pakaian

"Sebanyak 1.500 potong innerwear kali ini didonasikan kepada petugas kebersihan perempuan yang berada di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta," tuturnya dalam siaran pers yang diterima Okezone, Selasa (2/4/2024).

"Kami berharap dukungan pakaian ini memberikan manfaat dan kenyamanan, sekaligus sebagai bentuk penghargaan kepada teman-teman perempuan yang telah menjadi pahlawan tanpa tanda jasa dalam kehidupan sehari-hari," katanya.

Dua jenis innerwear yang didonasikan adalah AIRism T-Shirt Kerah U Lengan Pendek (dibuat dari bahan daur ulang), dan AIRism T-Shirt Proteksi Sinar UV (Campuran Sutra). Keduanya merupakan pakaian dalam dengan bahan yang lembut, dilengkapi fitur teknologi DRY, Cool Touch, dan odor control sehingga nyaman digunakan saat bekerja seharian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/15/194/2954855/seberapa-seringkah-harus-mengganti-pakaian-dalam-4PyEHBaQpW.jpg
Seberapa Seringkah Harus Mengganti Pakaian Dalam?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/12/194/2779731/10-bra-dan-celana-dalam-termahal-di-dunia-harganya-gak-masuk-akal-hpXoDnBIcX.jpg
10 Bra dan Celana Dalam Termahal di Dunia, Harganya Gak Masuk Akal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/10/194/2778963/tips-memilih-innerwear-perempuan-sesuai-fase-kehidupan-Xqdwno4QAQ.jpg
Tips Memilih Innerwear Perempuan Sesuai Fase Kehidupan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/05/194/2556666/crazy-rich-bali-berbagi-tips-memilih-memilih-pakaian-dalam-perempuan-iYKlh6QtPL.jpg
Crazy Rich Bali Berbagi Tips Memilih Memilih Pakaian Dalam Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/24/194/2476289/pahami-tips-mencuci-pakaian-dalam-agar-tak-rusak-i9MoTRUYrK.jpg
Pahami Tips Mencuci Pakaian Dalam agar Tak Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/05/31/194/2222364/pakaian-berenda-tak-boleh-dicuci-dengan-mesin-ini-tipsnya-girls-NOpTSjZbIl.jpg
Pakaian Berenda Tak Boleh Dicuci dengan Mesin, Ini Tipsnya Girls
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement