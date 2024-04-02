Peringati International Women's Day, Petugas Kebersihan Perempuan DKI Jakarta Dapat Innerwear Gratis

DALAM rangka memperingati International Women‘s Day pada bulan Maret 2023, perusahaan ritel pakaian global asal Jepang, kembali mendonasikan 1.500 innerwear bagi kemanusiaan.

Donasi pakaian tersebut diberikan oleh Uniqlo untuk para petugas kebersihan perempuan yang berada di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta pada tanggal 28 Maret 2024. Donasi akan disalurkan melalui Human Initiative.

Hal ini merupakan upaya dalam mendukung kesetaraan gender di tempat kerja bagi para perempuan di Indonesia, dan memberikan kesempatan kepada lebih banyak perempuan untuk menikmati pakaian berkualitas yang nyaman.

Director of Corporate Affairs PT Fast Retailing Indonesia (Uniqlo), Irma Yunita mengungkapkan, pada perayaan Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret 2024, mereka kembali mendonasikan produk innerwear kepada perempuan-perempuan yang membutuhkan di Indonesia.

"Sebanyak 1.500 potong innerwear kali ini didonasikan kepada petugas kebersihan perempuan yang berada di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta," tuturnya dalam siaran pers yang diterima Okezone, Selasa (2/4/2024).

"Kami berharap dukungan pakaian ini memberikan manfaat dan kenyamanan, sekaligus sebagai bentuk penghargaan kepada teman-teman perempuan yang telah menjadi pahlawan tanpa tanda jasa dalam kehidupan sehari-hari," katanya.

Dua jenis innerwear yang didonasikan adalah AIRism T-Shirt Kerah U Lengan Pendek (dibuat dari bahan daur ulang), dan AIRism T-Shirt Proteksi Sinar UV (Campuran Sutra). Keduanya merupakan pakaian dalam dengan bahan yang lembut, dilengkapi fitur teknologi DRY, Cool Touch, dan odor control sehingga nyaman digunakan saat bekerja seharian.