HOME WOMEN BEAUTY

Bingung Mau Pakai Parfum Apa saat Lebaran? Coba Cek Panduan Ini Deh

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |15:03 WIB
Bingung Mau Pakai Parfum Apa saat Lebaran? Coba Cek Panduan Ini Deh
Parfum untuk Lebaran. (Foto: Freepik)
A
A
A

UMAT Muslim akan merayakan Hari Lebaran dalam beberapa hari lagi. Lebaran memang menjadi momen merayakan kegembiraan, syukuran dan perayaan bagi umat Islam di seluruh dunia.

Biasanya, Hari Raya Lebaran akan dirayakan oleh keluarga dan komunitas untuk berkumpul serta merayakannya. Tentunya Anda tidak mau dong momen tersebut jadi rusak karena bau badan.

Oleh karena itu, penting untuk memilih wewangian yang menenangkan serta membangkitkan kehangatan dan keakraban. Parfum pun dapat menambahkan sentuhan kegembiraan sehingga meninggalkan memori untuk acara tersebut.

"Yang paling penting adalah menemukan wewangian yang sesuai dengan gaya dan preferensi Anda serta melengkapi suasana pesta. Bagi para petualang, wewangian dengan aroma kayu dan laut dapat menciptakan rasa berkelana," kata CEO Ajmal Perfumes Abdulla Ajmal seperti dilansir dari Gulf News.

Jika kemewahan dan kecanggihan adalah gaya Anda, wewangian yang memiliki warna kuning, oudh, dan bunga putih halus adalah pilihan yang sempurna. Untuk lebih meningkatkan pengalaman aroma, pertimbangkan untuk melapisinya dengan minyak parfum pekat seperti silky musk.

Ajmal menambahkan, wewangian dengan aroma seperti oudh, rose, amber, dan sandalwood dapat merangkum kemewahan dan sifat spiritual Idul Fitri serta melambangkan rasa syukur atas nikmat yang kita terima.

