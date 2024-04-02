Mudik Naik Kendaraan Apapun, Berikut 6 Tips Antimabuk Perjalanan agar Tetap Prima

BAGI Anda yang hendak melakukan perjalanan mudik Lebaran tahun ini, wajib membuat persiapan sematang mungkin. Salah satunya ialah kondisi fisik yang prima.

Sebab, tak sedikit orang mengalami mabuk perjalanan, mengingat rute mudik sendiri biasanya terbilang jauh.

Tak pandang moda transportasi yang digunakan, baik darat, laut, maupun udara semuanya berisiko membuat traveler mabuk perjalanan. Gejalanya sendiri bisa mual, muntah, pusing, hingga sesak napas.

Nah, agar mudik Anda tidak disertai dengan masalah mabuk perjalanan, berikut lima tips cegah mabuk perjalanan apapun kendaraan yang Anda tumpangi.

1. Jangan biarkan perut kosong

Cara pertama agar tidak mengalami mabuk perjalanan ialah jangan biarkan perut kosong. Sebelum berangkat, pastikan sudah mengkonsumsi cukup makanan.

Tapi perlu diingat, jangan mengonsumsi makanan berat yang mengenyangkan. Pasalnya jika kondisi kenyang perut akan terguncang-guncang dan menyebabkan mual.

2. Hindari main ponsel di perjalanan

Bermain handphone atau ponsel selama perjalanan berpotensi besar membuat pusing, mual bahkan muntah. Hal ini disebabkan lantaran terjadinya ketidakselarasan fokus antara mata dan telinga.

Oleh karenanya, dalam perjalanan pastikan jangan bermain ponsel. Untuk menghilangkan gabut bisa mendengarkan musik atau ngobrol dengan orang terdekat.

4. Tentukan posisi duduk yang tepat

Posisi duduk yang tepat menjadi salah satu kunci terhindar dari mabuk perjalanan. Hindari duduk menghadap ke belakang atau samping karena ini dapat memperparah mabuk perjalanan.

Pastikan duduk menghadap ke depan. Pasalnya, posisi ini akan mengurangi sensasi guncangan akibat gerakan kendaraan.