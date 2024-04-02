Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Nggak Melulu Dodol, Cek 8 Oleh-Oleh Khas Garut Cocok Diborong saat Mudik Lebaran

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |07:38 WIB
Nggak Melulu Dodol, Cek 8 Oleh-Oleh Khas Garut Cocok Diborong saat Mudik Lebaran
Keripik Moring khas Garut, Jawa Barat (Foto: Instagram/@dadangkoneloasli)
A
A
A

BAGI Anda yang berencana mudik lebaran ke Garut, tidak lengkap rasanya jika tidak berburu oleh-oleh khas di sana.

Terlebih, Garut merupakan salah satu destinasi di Jawa Barat yang memiliki kuliner hingga produk UMKM yang khas.

Tak melulu Dodol, berikut delapan rekomendasi oleh-oleh khas Garut yang wajib Anda beli saat mudik lebaran.

1. Chocodot

Selain dodol, buah tangan wajib dari Garut yang tidak boleh terlewat tentu saja chocodot. Jajanan ini merupakan perpaduan antara cokelat berkualitas tinggi dengan dodol khas Garut.

Pilihan rasanya pun bervariasi ada chocodot rasa dodol, kacang, buah, hingga rasa cabai. Kemasan menarik dan rasa yang unik membuat oleh-oleh kekinian khas Garut ini jadi favorit banyak wisatawan.

Chocodot Khas Garut

(Foto: coklatgarut.com)

2. Burayot

Burayot merupakan makanan ringan khas Garut. Makanan ini memiliki tampilan warna cokelat dengan rasanya manis gula merah.

Penganan ini terbuat dari tepung beras merah, gula merah, kacang tanah, dan minyak kelapa. Nama Burayot berasal dari bentuknya yang keriput seperti sesuatu yang menggantung atau dalam bahasa Sunda 'ngaburayot'.

3. Endog Lowo atau Emplod

Oleh-oleh khas Garut selanjutnya adalah Endog Lowo. Sesuai namanya, makanan ini memang bentuknya mirip endog atau telur.

Makanan ini terbuat dari singkong dan berasal dari Kampung Lowo di Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut. Masyarakat setempat mengenal Endog Lowo ini dengan sebutan Emplod.

Endog Lowo

(Foto: Shopee)

4. Kecap Manis Cap Kuntji

Bagi masyarakat Garut, kecap manis cap Kuntji yang telah hadir sejak tahun 1960-an memang seakan menjadi bagian yang tak mungkin bisa dilepaskan dari kuliner yang mereka hasilkan sejak lama.

Bahkan ada sebuah pameo di tengah masyarakat Garut bahwa ‘setiap kuliner khas Garut yang terkenal gurih, asam dan manis harus menggunakan campuran kecap manis cap Kuntji.

Kecap Cap Kuntji

(Foto: Instagram/@uyung_aria)

5. Ladu

Oleh-Oleh selanjutnya yang bisa Anda beli saat berkunjung ke Garut adalah Ladu, makanan khas Garut yang berbahan dasar tepung ketan, gula aren, dan juga parutan kelapa.

Kuliner Garut bercita rasa manis ini memiliki tekstur kenyal layaknya dodol, hanya saja permukaannya terasa lebih keras dan juga kasar. Panganan ini cocok menjadi alternatif buah tangan pengganti dodol.

Halaman:
1 2
      
