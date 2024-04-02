Krim Vs Minyak Eucalyptus, Mana yang Lebih Baik Redakan Batuk Pilek pada Anak?

Minyak dan krim eucalyptus, mana yang lebih bagus atasi batuk dan pilek pada anak? (Foto: Freepik.com)

BATUK dan pilek menjadi salah satu penyakit yang sering menyerang anak. Apalagi jika perubahan cuaca yang sangat ekstrim, maka anak menjadi semakin mudah terpapar batuk dan pilek.

Selain mengobati anak dengan obat-obatan, Dokter Spesialis Anak, dr. Ardi Santoso menyarankan para orangtua juga bisa lho memberikan produk yang mengandung menthol dan eucalyptus oil ketika si kecil batuk dan pilek.

“AAP dan AAFP juga menganjurkan untuk menggunakan krim yang mengandung menthol dan juga bagusnya yang mengandung eucalyptus oil,” kata dr. Ardi dikutip dari akun Instagramnya @ardisantoso, Selasa (2/4/2024).

Namun, orangtua lebih cenderung memberikan minyak yang mengandung menthol dan eucalyptus oil pada si kecil. Padahal menurut dr. Ardi.

Produk-produk dengan kandungan menthol dan eucalyptus oil ini seringkali ditemukan dalam bentuk minyak. Akan tetapi penggunaan minyak tersebut tidak dianjurkan lho, sebab bisa memicu iritasi pada kulit anak yang sensitif.

“Tapi pastikan ya penggunaan eucalyptus oil-nya berupa krim bukan minyak. Karena bisa mengakibatkan iritasi pada kulit,” ujarnya.

Dokter Ardi menjelaskan lebih baik memilih krim menthol dan eucalyptus oil dibandingkan dengan minyak. Hal ini karena krim tersebut bisa melegakan pernafasan, meredakan nyeri, dan kembung.

Tak cuma itu, krim menthol dan eucalyptus oil lebih aman serta ramah untuk kulit anak dan bayi lho. Anda bisa gunakan krim tersebut untuk memijat, dihirup, serta dioleskan ke tubuh anak.