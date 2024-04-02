Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengintip Sebabkan Bintitan, Mitos atau Fakta?

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |01:00 WIB
Mengintip Sebabkan Bintitan, Mitos atau Fakta?
Penyebab mata bintitan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BINTITAN merupakan satu penyakit yang menyerang mata. Banyak orang yang yang percaya bintitan terjadi karena seseorang kebanyakan mengintip. Lantas apakah hal ini benar?

“Mitos,” kata dr Tirta seperti dikutip dari akun TikTok @tirtaaaaaa, Selasa (2/4/2024).

Dokter Tirta menjelaskan bintitan bukan disebabkan karena seseorang suka mengintip, melainkan karena infeksi virus dan bakteri di kelopak mata. Bintitan atau hordeolum biasanya terjadi di kelopak mata bagian atas atau bawah, bisa juga di dalam atau di luar. Hal itu disebabkan oleh paparan bakteri Staphylococcus aureus.

Mata

“Misalnya kalian kena debu terus dikucek (mata), nah kalau tangan kalian nggak bersih bisa terkena bakteri,” katanya.

Gejala bintitan sendiri akan menimbulkan gatal di area kelopak mata, merasa ganjal pada mata, hingga muncul benjolan merah di mata. Penyakit ini dapat menular ke bagian mata lainnya.

“Nularnya lewat sentuhan, bisa jadi disini (mata kanan) bernanah, nanah keluar terus dikucek ke mata sebelahnya jadi nular terus sampai sebulan,” ujarnya.

Cara penanganannya sendiri, ketika sudah terkena virus dan mengalami bintitan bisa menggunakan salep yang mengandung antibiotik.

Halaman:
1 2
      
