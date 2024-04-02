Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

6 Cara Mencegah Nyamuk DBD Berkeliaran di Rumah

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |10:00 WIB
6 Cara Mencegah Nyamuk DBD Berkeliaran di Rumah
Nyamuk demam berdarah. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KEMENTRIAN Kesehatan (Kemenkes) RI baru-baru ini melaporkan bahwa kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia saat ini meningkat. Tercatat sebaran kasus kumulatif sampai dengan minggu ke-11 tahun 2024 mencapai 35.556 kasus.

Hal itu semakin mengkhawatirkan dengan 290 pasien diantaranya meninggal dunia. Karena itu penting bagi masyarakat untuk melakukan segala bentuk pencegahan kasus DBD. Salah satunya termasuk mencegah nyamuk DBD berkeliaran di rumah. Berikut beberapa tipsnya, dilansir dari beberapa sumber, Rabu (3/4/2024).

1. Menguras bak mandi seminggu sekali

Genangan air merupakan tempat bagi nyamuk Aedes aegypti berkembang biak. Maka dari itu, menguras dan membersihkan bak mandi minimal seminggu sekali adalah cara pencegahan DBD yang paling utama. Kebiasaan ini dapat membasmi nyamuk Aedes aegypti serta memutus rantai penularan demam berdarah.

2. Hindari tanaman rimbun dan pelihara tanaman anti nyamuk

Nyamuk Aedes aegypti senang hidup di tanaman rimbun. Jadi, sebaiknya hindari tanaman yang terlalu rimbun. Kalaupun ingin memelihara tanaman rimbun, sebaiknya diselingi dengan tanaman antinyamuk.

Nyamuk DBD

Tanaman antinyamuk adalah tanaman yang mengeluarkan aroma menyengat. Beberapa tanaman yang tegolong antinyamuk seperti, kayuputi, sereh, jahe, lengkuas, kemangi, kencur, jeruk purut, lavender, dan zodia. Tanaman-tanaman tersebut tidak sukai oleh nyamuk.

3. Pasang kasa dan kelambu nyamuk

Untuk cara mencegah nyamuk DBD masuk ke dalam rumah, Anda bisa memasang kasa pada setiap lubang ventilasi dan jendela. Kasa nyamuk ada berbagai macam, ada yang terbuat dari kawat, magnet, bahkan sampai jaring-jaring rapat yang tipis namun kuat menghalau masuknya nyamuk dari luar.

Pencegahan demam berdarah juga perlu dilakukan dengan memasang kelambu di kamar tidur. Anda dapat memasang kelambu mengelilingi ranjang Anda atau menutupi ranjang bayi.

4. Jangan menumpuk atau menggantung baju terlalu lama

Jangan terbiasa menggantung baju di balik pintu, atau menumpuk cucian kotor di pojokan kamar. Sebaiknya hentikan kebiasaan ini sebagai langkah pencegahan DBD. Membiarkan baju menumpuk atau tergantung begitu lama dapat menjadi tempat favorit untuk dihinggapi nyamuk. Hal ini dikarenakan nyamuk menyukai aroma tubuh manusia.

Halaman:
1 2
      
