Anak Dilarang Makan Manis untuk Jaga Kesehatan Gigi? Ini Faktanya

MENJAGA kesehatan gigi pada anak merupakan hal yang sangat penting. Sayangnya, sebagian besar orangtua tidak banyak yang menyadari bahwa mengenalkan dan mengajarkan anak mengenai pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut perlu dilakukan sejak dini.

Hal itu membuat anak mengalami masalah pada gigi, seperti karies hingga gigi berlubang. Munculnya masalah gigi tentunya membuat banyak anak merasa tidak nyaman hingga menimbulkan rasa trauma.

Lantas bagaimana cara menjaga kesehatan gigi pada anak? Apakah anak dilarang makan manis?

Dokter Gigi drg Yulita Bong menyadari namanya anak-anak senang dengan makan makanan manis. Menurutnya anak tak perlu dilarang, tapi orang tua harus melakukan moderasi.

“Sebenernya gigi itu rusak karena eksposur yang terus-terusan. kalau misalnya cuma makan coklat sebatang terus minum, setelahnya bersih lagi nggak masalah,” ujar drg Yulita.

Menurutnya yang jadi masalah itu ketika anak makan manis terus-terusan, lalu diemut di dalam mulut terlalu lama.

“Permen kalau diemut, rasa manis di mulutnya akan semakin lama sehingga terjadilah proses gigi berlubangnya lebih cepat,” katanya.