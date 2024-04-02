Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

7 Tips Menjaga Kebersihan Mulut selama Bulan Ramadan

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |01:00 WIB
7 Tips Menjaga Kebersihan Mulut selama Bulan Ramadan
Cara menjaga kebersihan mulut di bulan puasa. (Foto: Freepik.com)
KEBERSIHAN mulut di bulan ramadan sering dianggap sepele oleh sebagian masyarakat. Banyak masyarakat yang hanya menggosok gigi saja sebagai bentuk upaya menjaga kebersihan mulut.

Padahal, kebersihan mulut tidak hanya sekedar menyikat gigi lho. Banyak upaya lain yang bisa dilakukan agar area gigi dan mulut menjadi lebih bersih dan meminimalisir permasalahan seperti bau mulut, mulut kering, dan lain-lain.

Terkait hal itu, Dokter sekaligus Praktisi Kesehatan Masyarakat, dr Ngabila Salama memberikan tips menjaga kebersihan mulut selama Ramadan agar terhindar dari permasalahan yang tidak diinginkan. Berikut tujuh cara yang bisa dilakukan masyarakat untuk menjaga kebersihan mulut selama ramadan.

1. Jangan merokok atau vape

Selama bulan Ramadhan usahakan agar tidak melakukan kebiasaan merokok atau vape terlalu sering. Karena selain menyebabkan bau mulut, pernapasan juga menjadi terganggu dan bisa menimbulkan sesak.

Cara jaga kebersihan mulut

“Jangan merokok atau vape selama bulan puasa termasuk sahur dan berbuka puasa. Selain menyebabkan bau mulut, nafas tidak segar, pernapasan menjadi tidak lega dan cenderung sesak,” kata Ngabila dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/4/2024).

2. Gosok gigi dilanjutkan berkumur

Usahakan untuk melakukan kebiasaan berkumur dengan obat kumur setelah gosok gigi agar kebersihan mulut lebih terjaga. Berkumur bisa dilakukan setelah setiap menggosok gigi atau minimal tiga kali sehari.

“Kumur mulut dapat dilakukan tiga kali sehari seperti pada pilihan waktu sesudah makan malam saat berbuka puasa, sebelum tidur, sesudah sahur, saat mandi pagi, dan saat mandi sore,” ucap Ngabila.

3. Gunakan sikat gigi yang halus

Penggunaan sikat gigi ternyata tidak kalah penting untuk diperhatikan. Pilihlah sikat gigi dengan bulu lembut atau Anda bisa menggunakan benang gigi lalu dilanjutkan kumur dengan obat kumur saat membersihkan gigi.

4. Membersihkan permukaan lidah

Halaman:
1 2
      
