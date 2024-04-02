Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Cara Cek Identitas Dokter di KKI

Firly Aghisty Cahyarani , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |16:21 WIB
Cara Cek Identitas Dokter di KKI
Cara cek identitas dokter di KKI. (Foto: Freepik.com)
CARA cek identitas dokter di KKI menarik untuk diulas. Dengan semakin berkembangnya teknologi, masyarakat semakin mudah untuk memverifikasi identitas dokter yang menangani mereka.

Salah satu langkah penting dalam memastikan pelayanan kesehatan yang aman adalah dengan memeriksa validitas dokter melalui website resmi Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah memastikan bahwa dokter yang mereka percayai memiliki izin praktik yang sah serta setifikasi yang sesuai.

Selain itu juga masyarakat diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya praktik medis yang tidak profesional yang dapat membahayakan kesehatan publik. Sehingga Anda dapat memastikan bahwa dokter yang menangani memiliki kredibilitas yang sesuai.

Merangkum dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Selasa (2/4/2024) berikut adalah cara cek identitas dokter di KKI.

1. Kunjungi Website Resmi KKI

Dokter

Langkah pertama yang dapat Anda lakukan adalah mengunjungi website resmi KKI di www.kki.go.id. Dalam website ini, Anda akan menemukan berbagai informasi terkait dengan pendaftaran dan identitas dokter di Indonesia.

2. Pilih Menu "Cek Dokter"

Setelah masuk ke website KKI, carilah menu yang bertuliskan "Cek Dokter" biasanya menu ini terletak di bagian halaman utama website.

3. Masukkan Nama Dokter atau Nomor Registrasi

Setelah Anda menemukan menu "Cek Dokter" Anda akan diminta untuk memasukkan nama lengkap dokter atau nomor registrasinya. Pastikan Anda memiliki informasi yang akurat untuk memastikan hasil pencarian yang tepat. Setelah itu baru Anda masukan kode captcha atau kode verifikasi.

4. Tekan Tombol "Cari"

Setelah memasukkan nama atau nomor registrasi dokter, tekan tombol "Cari" atau serupa untuk memulai pencarian. Proses ini akan memunculkan informasi terkait status registrasi dan identitas dokter yang Anda cari.

