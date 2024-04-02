Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Praktisi Kesehatan Soroti Tindakan Pencegahan DBD, Ini Cara yang Wajib Dilakukan

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |20:00 WIB
Praktisi Kesehatan Soroti Tindakan Pencegahan DBD, Ini Cara yang Wajib Dilakukan
Cara untuk mencegah demam berdarah. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

DOKTER sekaligus Praktisi Kesehatan, dr Ngabila Salama menjelaskan hal yang paling penting untuk mencegah sakit saat Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan 3M Plus di sembilan tatanan kota sehat.

Kondisi ini bisa didukung dengan ditambahnya penunjukkan tanggung jawab pada masing-masing tempat, sehingga tidak hanya lingkungan rumah yang diperhatikan tetapi juga pemukiman lainnya.

Menurutnya, kesembilan tatanan tersebut meliputi tatanan kehidupan masyarakat sehat mandiri, tatanan pemukiman dan fasilitas umum, tatanan satuan pendidikan, tatanan satuan pasar, tatanan pariwisata, tatanan transportasi dan tertib lalu lintas jalan, tatanan perkantoran dan perindustrian, tatanan perlindungan sosial, serta tatanan pencegahan dan penanggulangan bencana.

Demam Berdarah

“Misalnya di taman, di tanah kosong yang melakukan PSN petugas pertamanan dan kebersihan misalnya RT RW terkait,” kata Ngabila, dikutip dari keterangan tertulisnya, Selasa (2/4/2024).

Surveilans aktif berbasis masyarakat baik itu RT, RW, kader kesehatan dan jumantik kepada Puskesmas juga perlu digalakkan kembali. Selain itu, sistem rujukan dari Puskesmas atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) ke rumah sakit juga perlu ditingkatkan.

Walaupun yang terpenting adalah adanya laporan dari rumah sakit untuk kasus DBD disampaikan segera agar Puskesmas dapat melakukan penyelidikan segera dan dilakukan fogging jika diperlukan.

Namun, Ngabila mengatakan upaya ini bisa ditambah dengan melakukan audit jika diperlukan, mengingat beberapa kasus unik atau berbeda dari gejala rutin bisa ditemukan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/481/3022077/peringatan-hari-dbd-asean-2024-yuk-pahami-siklus-peningkatan-demam-berdarah-OfHYNeJQkZ.jpg
Peringatan Hari DBD ASEAN 2024, Yuk Pahami Siklus Peningkatan Demam Berdarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/481/3022076/hari-demam-berdarah-dengue-asean-2024-diperingati-pada-15-juni-ini-sejarahnya-Mmte3Rh34J.jpg
Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN 2024 Diperingati Pada 15 Juni, Ini Sejarahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/481/3004474/kasus-dbd-kembali-meningkat-akhir-april-2024-tembus-88-ribu-cwGT0hvCZl.jpg
Kasus DBD Kembali Meningkat, Akhir April 2024 Tembus 88 Ribu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/481/3002125/harga-jasa-fogging-nyamuk-dbd-ini-penjelasan-lengkapnya-5MNbUrWWAV.jpg
Harga Jasa Fogging Nyamuk DBD? Ini Penjelasan Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/26/481/3001056/total-kasus-dbd-meningkat-menjadi-76-ribu-di-pertengahan-april-2024-9dR7ZIFMLe.jpg
Total Kasus DBD Meningkat Menjadi 76 Ribu di Pertengahan April 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/481/2996652/kasus-dbd-terus-meningkat-kemenkes-sebut-tembus-62-ribu-di-awal-april-2024-7lOECTdFKi.jpg
Kasus DBD Terus Meningkat, Kemenkes Sebut Tembus 62 Ribu di Awal April 2024
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement