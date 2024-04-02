Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Sandiaga Ajak Pelaku Ekraf Banda Aceh Prioritaskan Keberlanjutan Lingkungan

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Selasa, 02 April 2024 |11:54 WIB
Sandiaga Ajak Pelaku Ekraf Banda Aceh Prioritaskan Keberlanjutan Lingkungan
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mengajak para pelaku ekraf di Banda Aceh untuk mengedepankan keberlanjutan lingkungan dalam berkreasi dan mengembangkan produknya.

"Melalui pelatihan ini kita harapkan para pelaku ekonomi kreatif di Kota Banda Aceh memproduksi karya dengan konsep Green Creative. Jadi, konsep-konsep yang berkelanjutan," ujar Sandi dalam bimbingan teknis SDM Ekonomi Kreatif 'Green Creative' di Balai Kota Banda Aceh, Senin, 1 April 2024 mengutip laman Kemenparekraf.

Dikatakan Sandi, melalui pengembangan produk yang memanfaatkan limbah, maka akan mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pelaku ekraf. Selain itu, dengan semakin berkurangnya limbah, maka kebersihan dan keberlanjutan lingkungan di Aceh bisa tercipta.

Tarian Aceh

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Terlebih, Aceh bersama Sumatera Utara telah terpilih sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI.

Sehingga, para pelaku ekraf di Aceh perlu mempersiapkan diri dengan menghadirkan produk-produk yang unik dan menarik, salah satunya dengan memanfaatkan limbah seperti kain perca ataupun plastik.

"Kuncinya adalah kreativitas dan inovasi, ini harus ditambahkan adaptasi dengan tren terkini dan kolaborasi bersama komunitas untuk gerak bersama menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
