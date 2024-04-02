Bagian dari Aglomerasi DKJ, Yuk Intip 5 Kuliner Legendaris Khas Cianjur

CIANJUR kini telah menjadi bagian dari wilayah aglomerasi Daerah Keistimewaan Jakarta (DKJ).

Nantinya akan dibentuk peraturan yang bertujuan untuk menyelaraskan pembangunan di Jakarta dan wilayah di sekitarnya.

Kini sebutannya sudah berganti menjadi Jabodetabekjur yang merupakan kepanjangan dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur.

Oleh karena itu, diharapkan bisa berkembang pesat serta membantu meningkatkan perekonomian melalui pariwisata dan juga kuliner khasnya. Terlebih Cianjur juga jadi salah satu kawasan dengan nilai-nilai Sunda yang cukup kental.

(Foto: Instagram/@sekitarcianjur)

Yuk simak beberapa wisata kuliner khas Cianjur yang legendaris, seperti dihimpun dari berbagai sumber, Selasa (2/4/2024).

1. Geco

Geco merupakan singkatan dari Tauge Tauco. Makanan ini menjadi salah satu kuliner terkenal di Cianjur.

Sekilas penampakannya mirip dengan kupat tahu, tapi rasanya berbeda karena ada sensasi rasa dari tauco lho. Kuliner Geco ini sudah ada sejak zaman Belanda lho, maka tak heran mengapa disebut legendaris.

Dalam satu porsi Geco Anda akan menemukan potongan ketupat, tauge rebus, irisan tahu goreng, dan kuah tauco yang gurih pedas. Sebagai pelengkap Geco juga ditambah dengan bawang goreng dan kerupuk lho.

(Foto: dok. Han Han)

2. Sate Maranggi khas Cianjur

Pasti Anda familiar dengan Sate Maranggi yang dikenal berasal dari Purwakarta. Sate Maranggi khas Cianjur biasanya dimarinasi dengan bumbu halus berupa jahe, kunyit, ketumbar, lengkuas, cuka dan kecap manis.

Berbeda dengan yang di Purwakarta, Sate Maranggi khas Cianjur biasanya disajikan bersama sambal oncom dan uli bakar.

(Foto: Cookpad)

3. Laksa Cianjur

Kuliner laksa memang terkenal sudah sangat legendaris. Untuk Laksa Cianjur ini biasanya lebih menonjolkan pada isiannya yang berlimpah dan berbeda dengan laksa pada umumnya.

Biasanya satu porsinya berisi tauge segar, oncom, dan aroma khas daun kemangi. Semua isian akan disiram dengan kuah santan yang gurih dengan tekstur yang sedikit kental.