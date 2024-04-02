Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Ide Outfit Bukber ala Julie Estelle, Stylish dan Feminin

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |09:08 WIB
5 Ide Outfit Bukber ala Julie Estelle, Stylish dan Feminin
Outfit Bukber ala Julie Estelle. (Foto: Instagram)
A
A
A

JULIE Estelle memang sudah jarang muncul di layar kaca usai menikah dengan David Tjiptobiantoro. Dalam postingan di media sosial, Julie memang terlihat lebih sering mengurus anaknya.

Meski demikian, Julie masih aktif membagikan potret cantiknya di Instagram. Penampilannya jadi sorotan karena dia kerap tampil stylish dan feminin.

Beberapa outfit yang digunakan oleh Julie ini bisa jadi inspirasi untuk pergi bukber. Busana tersebut cocok untuk Anda yang suka tampil feminin. Berikut ide outfit bukber ala Julie Estelle dengan gaya feminin, seperti dilansir dari Instagram @julstelle.

Pakai dress hitam

Julie Estelle

Tampilan feminin ala Julie Estelle bisa jadi inspirasi untuk bukber, Anda bisa pakai dress model jumputan warna hitam. Sementara itu tampilan rambutnya dikuncir dan terlihat lebih simple.

Anggun dengan rok

Julie Estelle

Gaya cantik julie Estelle pakai kaus dengan aksen detail bunga warna kuning yang membuat tampilannya makin manis. Anda bisa padukan dnegan rok payung motif. Kece abis.

Anggun pakai rok motif

Julie Estelle

Bagi Anda yang ingin tampil pakai rok motif saat bukber, bisa dipadukan dengan blouse putih. Padukan tampilan Anda dengan sandal, meski santai namun tetap anggun.

Halaman:
1 2
      
